Vereséggel kezdett az újjáalakult Tiszaföldvár

Pár hete még nagyon bizonytalan volt a Tiszaföldvár SE helyzete, hiszen a keretük kilencven százaléka távozott a klubtól. A csapatot gyakorlatilag újra kellett építeni, ami végül három hét alatt nagyjából sikerült is. Zömmel Szeged környéki fiatalok kerültek a klubhoz, aminek következtében kicsit Csongrád vármegyei is az együttes. Stílszerűen ebben a régióban is indította a bajnokságot Korom Tibor gárdája, ám Hódmezővásárhelyen nem számíthatott könnyű idénykezdetre.

Nem volt szerencséje a Tiszaföldvár SE játékosainak, ezúttal a rutinosabb csapat győzött

Forrás: Facebook/TISE

Hódmezővásárhelyi FC – Tiszaföldvár SE 4-1 (1-0)

Hódmezővásárhely, 200 néző, vezette: Nagy Attila László (Zahorecz, Ancsin)

Tiszaföldvár: Szalontai - Berta, BURAI, MURÁR, Lőrincz (Szécsi 68.) - Povázsai, Mikó (Haraszin 63.) - Bojtos (Szabó N. 76.), Oravecz, Mahler - Milencovici (Nagy S. 68.). Edző: Korom Tibor.

Gólszerzők: Tóth P. (30.), Hajnal (46.), Gréczy (51.), Nagy R. (80.), ill. Burai (54.)

Az első félidőben úgy-ahogy állta még a sarat a Tiszaföldvár, még egy nagy gólhelyzetet is elpuskázott játékosuk. A Hódmezővásárhely viszont betalált egy alkalommal, és megérdemelten vonulhatott pihenőre.

A fordulást követően azonnal tovább növelte előnyét a hazai gárda, majd belőtte a harmadikat is. Percek múlva még visszajött a meccsbe a vendég, ám a két gólos előny a pályaválasztó oldalán elegendőnek bizonyult így is, sőt a hajrában még tovább is növelte előnyét a Csongrád vármegyei együttes.

– Gratulálok az ellenfélnek a győzelméhez. Igaz, hogy három biztos kezdő játékosunk hiányzott a mai napon, ettől függetlenül jobb játékot várok csapatomtól a folytatásban – mondta Korom Tibor, a Tiszaföldvár SE edzője.