Legyőzte a Tiszaföldvárt a Zagyvarékas edzőmeccsen – galériával

A Tiszaföldvár SE a héten a második edzőmérkőzésén lépett pályára pénteken este, míg a Zagyvarékasi KSE első felkészülési meccsén szerepelt.

A sárga mezes Tiszaföldvár SE megszenvedett a Zagyvarékas otthonában, és egygólos vereséget szenvedett

Fotó: Pesti József

Zagyvarékasi KSE–Tiszaföldvár SE 1–0 (1–0)

Zagyvarékas: Ulvicki – Lesták, Fekete, Polónyi – Serbán, Sipos, Aranyos, Czibak – Pintér, Suki, Kanálos. Edző: Ábel Péter.

Tiszaföldvár: Nagy Z. – Berta, Tomics, Burai, Lőrincz – Povázsai, Murár – Bojtos, Orovecz, Mahler – Pataki Z. Csere: Szalontai, Holló, Szécsi, Mikó, Hoffmann, Milinkovics, Nagy S., Bánki-Horváth. Edző: Korom Tibor.

Gólszerző: Pintér V. (13. – tizenegyesből).

A mérkőzés elején tizenegyeshez jutott a Zagyvarékas, amelyet Pintér Viktor értékesített is. A rékasiak frissen igazolt támadója azonban nem sokkal később megsérült és le kellett cserélni. A mérkőzés nagy részében a tiszaföldvári csapat dominált, több nagy helyzetet is kidolgozott, azonban ezekkel nem tudott élni. A rékasiak előtt is adódtak helyzetek a találkozó végén, de ezek is kimaradtak, így maradt az 1–0-s végeredmény.

Korom Tibor: – A mérkőzésen több lehetőséget kaptak a fiatalok és a próbajátékosok is. A meccs elején egy véleményes tizenegyes miatt hátrányba kerültünk. Igyekeztünk sok passzos játékot játszani, de a pálya sajnos ezt nem engedte meg nekünk. Ettől függetlenül a játékosok mentek előre, küzdöttek, beszorítottuk az ellenfelünket, több nagy helyzetünk is volt, de ez egy olyan nap volt, amikor semmi nem jött össze.