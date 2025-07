Vasárnap hazai pályán rajtolnak a Tisza-tavi kék-sárgák – az élbolyban maradna a Tiszafüred

Már csak négyet kell aludnunk és a nemzeti bajnokságban is útjára indul a futball-labda. Az NB III. Északkeleti csoportjának vasárnapi rajtján a Tiszafüredi VSE a szomszédvár Füzesabony csapatát fogadja. Vajon, hogyan készül a füredi legénység a bajnokságra, erről (is) beszéltünk Dorcsák Zoltán vezetőedzővel.

Dorcsák-edző (balra) és a Tiszafüred csapata már a rajtra készül

Fotó: MW Archív / Pesti József



Az elmúlt évad jól sikerült a Tisza-tavi kék-sárgáknak, hiszen két fronton is helyt álltak, a bajnoki küzdelmeket a negyedik helyen zárták, míg a Magyar Kupában a negyedik fordulóig meneteltek, csak a későbbi döntős Ferencváros állította meg Dorcsák Zoltán együttesét. Talán a jó szereplés hatására, kapósak lettek a füredi játékosok, nem kevesebb mint egy tucat futballista igazolt el soraikból az elmúlt hetekben.

– Az elmúlt évad keretéből hatan maradtak meg hírmondónak, melléjük kerestünk játékosokat – mondta lapunknak Dorcsák-edző. – Sok játékost teszteltünk, az edzéseken és a hét tesztmérkőzésen, végül egy tucat focista döntött úgy, hogy a mi színeinkben folytatja pályafutását. Érkeztek tehetséges fiatalok, akik a Puskásban és a Lokiban is nevelkedtek, valamint rutinos emberek, akik a másodosztályban is szerepeltek az elmúlt években. A hangulat a pályán és az öltözőben is jónak mondható, mindenki teszi a dolgát. Nem érzem gyengébbnek csapatunkat, mint volt az előző szezonban. Lesznek jó és erős állományú együttesek, mint a DEAC, a Cigánd, és talán még az Egert is dobogóra esélyesek közé sorolnám. A hírek szerint az újonc Ózd és a Tarpa is erősödött a nyáron. Mi az előttünk álló évadban is az élbolyhoz akarunk tartozni. Nagyon előre nem gondolkodom, egyelőre a vasárnapi rajton legyünk túl szerencsésen – tette hozzá a szakember.

Tiszafüredi jövés-menés

Érkezett: Szabó Kornél és Győri Benjamin (Karcag), Füredi Szabolcs (PMFC), Budzsáklia Benett (Bonyhád-Majos), Szerencsi Miklós (Dorog), Horváth Máté (SBTC), Kovács Máté (Csepel), Ujvári Zsombor (BeStrong), Bökönyi Adrián (Tiszaújváros), Balogh Máté, Vasko Aurél és Kiss Berell (DVSC II.).

Távozott: Trencsényi Bence (Kazincbarcika), Tajti Bence és Barzsó Attila (Füzesabony), Mácsai László és Cseh Norbert (Sényő), Kalmár Ferenc (Martfű), Bényei Balázs (Mátészalka), Aranyos Mózes (Nyíregyháza II.), Hulicsár Máté (Monor), Tarcson Attila (Kaposvár), Marques-Arosa, Nagy Gergő.