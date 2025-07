Elhullajtott két bajnoki pontot a Tiszafüred – galériával

Jelentős változáson esett keresztül a Tiszafüredi VSE játékos kerete a nyáron, de reményeik szerint nem gyengült az állomány. Az edzőmérkőzéseken mutatott játék legalábbis erről tanúskodott, most pedig már a bajnoki találkozókon volt a sor, hogy bebizonyítsák, ezúttal is számítani kell csapatukkal. A szomszédvár Füzesabony csapatával vívott első mérkőzés külön pikantériája volt ráadásul, hogy ellenfelük színeiben pályára lépett Barzsó Attila és Tajti Bence is, akik tavasszal még a Tisza tavi gárdát erősítették.

Nagyot ment a Tiszafüredi VSE, azonban nem sikerült a meccs állásán fordítani

Fotó: Pesti József

Tiszafüredi VSE – Füzesabony SC 1-1 (0-0)

Tiszafüred, 300 néző, vezette: Bálint Dániel (Bán K., Juhász Sz.)

Tiszafüred: Lisztes - Szabó K., Balogh M., Kiss H. – Kovács D., Karmacsi, Ludmány (Tolnai 64.), BALLÓK B. (Vaskó 70.) – BÖKÖNYI, HORVÁTH M. (Kiss B. 80.), Újvári. Edző: Dorcsák Zoltán.

Gólszerzők: Újvári Zs. (52.), ill. Nagy G. (88.)

Ahogy az várható volt, már a mérkőzés elején támadólag lépett fel a hazai csapat. Több helyzete is akadt a Tiszafürednek, míg ellenfele jóformán a kapujukig sem jutott el. A térfélcserét követően megszerezte a vezetést a vendéglátó, de utána sem változott különösképp a forgatókönyv. Dorcsák Zoltán gárdájának játékában ugyan már nem volt igazán átütőerő, de vendégeik sem tudtak kialakítani lehetőségeket Lisztes kapuja előtt. A hajrában azonban egy teljesen ártalmatlan szituáció után mégis egyenlített a Füzesabony, s a döntetlen állással ki is húzta a találkozó végéig. A Tiszafüred kizárólag saját magát okolhatja az elmaradt siker miatt.

– Csalódást keltő az eredmény, mert végig jobban játszottunk mint ellenfelünk. El vagyok keseredve az elvesztegetett pontokért, remélem a jövő héten tudunk majd javítani – nyilatkozta Dorcsák Zoltán, a Tiszafüred VSE edzője.