Óriási csatában veszített férfi válogatottunk a vb döntőben

Az elején Bernat Sanahuja duplázott Angyal Dániel szépített, majd Sanahuja újra betalált. Nem engedte csapatunk meglépni riválisát, Vámos után Vigvári Vendel is óriási gólt lőtt. A spanyolok ásza Alvaro Granados is hozzá szólt a meccshez. A negyed végén a Angyal újabb találatával 5–5 lett az állás.

A folytatásban Sanahuja immár a negyedik találatát jegyezte. A mieink összeszedték a védekezésüket, Csoma Kristóf kapus is többször jól avatkozott közbe. Támadásban azonban nem kísérte szerencse a magyar lövéseket. Vígvári Vince parádés ejtése azonban a spanyol kapuba hullott. Alberto Munariz azonban ismét az ellenfélnek szerzett vezetést, 7–6.

A térfélcsere után Burián Gergely percei következtek, a jobb szélső előbb egyenlített, majd újabb találatával először vezetett válogatottunk. Egy perc múlva Vigvári Vince is feliratkozott a gólszerzők közé, kétgólos előnyéből egyet megőrzött csapatunk, a harmadik negyed végéig, 9–10.

A világbajnokság záró negyede kettős forból elért spanyol találattal kezdődött. Aztán Granados duplázott, máris az ibériai gárdánál volt az előny, 13–11. Üldözték a mienk ellenfelüket, de már nem úgy működött csapatunk, mint előtte. Ráadásul a vetélytárs hálóőre, Unai Aquirre elővette a legjobb formáját, ziccereket védett. A végjátékben Nagy Ádám kettőre csökkentette a mieink hátrányát, de a 39 esztendős Felipe Perrone, aki a hírek szerint utolsó tétmeccsét játszotta, belőtte az övéi 15. gólját. Az utolsó előtti percben Vigvári Vendel jegyezte a vb. utolsó gólját, ami már nem fenyegette a spanyolok győzelmét, akik megérdemelten nyerték meg a meccset, és ezzel együtt a világbajnoki címet, 15–13.

A hölgyek után, tehát a férfiak is ezüstérmet szereztek. Mindkét csapatnak van jövője, amit majd lehet bizonyítani jövő februárban a belgrádi Eb-n, majd két év múlva a budapesti világbajnokságon. – Jó mérkőzés volt, nagyon hosszú volt az út, és ennek a mérkőzésnek, illetve az egész világbajnokságnak az értékeléséhez kell egy kis idő. Új csapatot építettünk, szerintem nagyon sok jó dolgot csináltunk ezen a világversenyen” – kezdte az M4 Sportnak adott meccs utáni értékelését Varga Zsolt, szövetségi kapitány. – Nagyon sokat fejlődött a csapat, de most azt éreztem, hogy a tapasztalat döntött. Kell rutin egy ilyen mérkőzések megnyeréséhez és ehhez el kell jutnunk döntőkbe, meg kell szerezni azt a tapasztalatot, hogy mi is nyerjünk döntőket. Ők sem a döntők megnyerésével kezdték. Hazamegyünk, megünnepeljük, mert szerintem az egész világverseny méltó volt ahhoz, hogy meg lehessen ünnepelni. – tette hozzá a szakember.