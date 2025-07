Történelmi győzelem: a férfi vízilabda-válogatott is világbajnoki döntős

Férfi vízilabda-válogatottunk óriási csatában 19-18-ra legyőzte az olimpiai bajnok szerb csapatot a szingapúri világbajnokság elődöntőjében. Ezzel csapatunk bejutott a csütörtöki fináléba, ahol a spanyol válogatott lesz az ellenfele. A felek tétmeccsen legutóbb tavaly a párizsi ötkarikás játékokon találkoztak, akkor a mieink a csoportmérkőzések során 17–13-ra verték a szerbeket, az más kérdés, hogy utána déli szomszédaink megnyerték az olimpiát. Idén egy budapesti felkészülési tornán is mieink nyertek 13–12-re.

A magyar kispad a férfi vízilabda világbajnoki elődöntő-mérkőzés után.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

– Jó meccset játszottunk velük a nyáron, de nem csupán emiatt ismerjük őket, a keretükből sokan pólóztak vagy pólóznak Magyarországon – mondta Varga Zsolt szövetségi kapitány az nso-nak. – Az olimpia óta jobban kidomborítják a hagyományos szerb iskola jegyeit: masszívak, kompaktak és magasabban védekeznek. Fontos lesz a gyorsaság és az állóképesség, nehéz ellenfél, ám a legjobb négy között már nem kaphatunk könnyű feladatot. Megijedni nem szabad a szerbektől, de nehezíti csapatunk dolgát, hogy a ceglédi kötődésű Jansik Szilárd szemsérülése miatt már nem tud játszani a vb-n.

Egy biztos volt a meccs előtt, hogy nem lesz magyar–görög döntő a vb-n, ugyanis az első elődöntőben a spanyolok óriási izgalmak után ötméteres párbajban legyőzték a görögöket.



Vízilabda elődöntő: Magyarország–Szerbia

19–18 (6–3, 2–5, 8–4, 3–6)

Gólszerzők: Manhercz, Fekete G. 4-4, Nagy Ákos 3, Burián, Angyal 2-2, Vámos, Kovács P., Vigvári Vince, Vigvári Vendel 1-1, illetve Mandics 6, Jaksics 3, Lazics, Csuk, Martinovics 2-2, Vico, V. Rasovics, S. Rasovics 1-1.

Nagyon bekezdett csapatunk, nyolc átlövésből hat gólt lőttek játékosaink. Egyik szebb volt, mint a másik, azt is lehet mondani, hogy védhetetlen lövések voltak, amiket Fekete Gergőék eleresztettek. A szerbek igyekeztek követni csapatunkat, kevés sikerrel legalábbis az első negyedben, 6–3. A folytatásban viszont feljött az ellenfél, Dorde Lazicsék nem csak kiharcolták az emberelőnyöket, hanem be is lőtték azokat. A mieink elbizonytalanodtak, elkapkodták lővéseiket, a szerbek pedig élve lehetőségeikkel 7–7-es állás után fordítotttak. Szerencsére még a nagyszünet előtt Manhercz Krisztián kiegyenlített, 8–8.