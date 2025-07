Japánt is legyőzte a férfiválogatott a világbajnokságon

A B csoport nyitányáról annyit, hogy az első fordulóban a vízilabda-válogatottunk 18–6-ra győzte le az ausztrálokat, míg a spanyolok 22–16-ra verték a japánokat.

Manhercz Krisztián (labdával), ezúttal három góllal járult hozzá a vízilabda-válogatott sikeréhez

Fotó: MTI

– Láttuk, hogy a japánok tizenhat gólt szereztek a spanyolok ellen, egyébként is tudjuk róluk, hogy általában sokat lőnek és sokat is kapnak – hangsúlyozta a magyarok szövetségi kapitánya a meccs előtt, Varga Zsolt az nso-nak. – Örülünk a jó kezdésnek, de a világbajnokság elején járunk, úgyhogy egyértelmű a feladatunk: hasonló alázattal dolgozunk tovább. A japánok nem lassítanak, figyelnünk kell, hogy a gyors mozgásukat és a lefordulásaikat a lehető legjobban reagáljuk le. Az ausztrálok ellen mindenki visszaért, amikor kellett, ezúttal is erre törekszünk.

MAGYARORSZÁG–JAPÁN 23–18 (5–5, 5–3, 5–3, 8–7)

Gólszerzők: Vismeg 4, Manhercz, Nagy Ádám 3-3, Kovács P., Vigvári Vince, Vámos, Burián, Nagy Ákos 2-2, Fekete G., Angyal, Jansik Sz. 1-1, illetve Adacsi, Watanabe 4-4, Inabe, Date 3-3, Araki, Szuzuki, Takata, Ura 1-1.

Pontos, határozott támadójátékkal nyitottak a felek, a védekezés viszont szellős volt mindkét oldalon, amit szóvá is tett Varga Zsolt a partról. A mieink rendre megszerezték a vezetést, de japánoknak mindenre volt válaszuk, ezért közel 12 percig egymás nyomában loholt a két együttes. A folytatásban 7–7-es állást követően Vigvári Vince után a vb-újonc, Varga Ákos is eredményes volt, a kétgólos előny birtokában már nyugodtabban játszott csapatunk. A fordulást követően 10–8-as állás után Manhercz Krisztián duplájával négy gólra hízott a felek közötti különbség. A felkelő nap országának csapata azonban nem adta fel, de a magyarok már nem engedték felzárkózni riválisukat. A zárófelvonásban már 18–12-es állást is mutatott az eredményjelző, együttesünk kontrolálta a játékot, a japánok pedig futottak az eredmény után, kevés sikerrel. A magyar gárda magabiztos győzelméhez egy pillanatig sem fért kétség. A mieink legeredményesebb játékosa pedig az a Vismeg Zsombor lett négy találattal, aki évekig a Szolnoki Dózsa színeiben vízilabdázott.