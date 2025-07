A meccs végére elfogyott válogatottunk ereje, elúszott a csoportelsőség

A szingapúri világbajnokság B jelű négyesének két hibátlan, a magyar és a spanyol csapat találkozójának tétje nemcsak a csoportgyőzelem, hanem a közvetlenül a negyeddöntőbe jutás is volt. A naptári esztendőben négyszer mérkőztek meg egymással a felek, ebből hármat a spanyolok nyertek. Erről is beszélt a korábbi szolnoki játékos, vízilabda-válogatottunk tagja, Vismeg Zsombor.

Vízilabda-válogatottunknak nem sikerült a csoportgyőzelem, így újabb meccset kell játszaniuk a negyeddöntőért

Fotó: Koszticsák Szilárd/ MTI

– Négyből egyszer megvertük a spanyolokat. Azon leszünk, hogy a szerdai legyen a második alkalom – jelentette ki határozottan Vismeg, aki az Európa-bajnok legnagyobb erősségeire is kitért. – A játék minden elemében kimondottan jók, de a centereik különösen veszélyesek. Figyelnünk kell a lövőikre is, Álvaro Granados például a világ egyik legjobbja a befejezésekben. Hatékonyan védekeznek, klasszis kapusaik vannak, de őket is zavarba lehet hozni, ha a legjobb formánkat mutatjuk.

Magyarország–Spanyolország 9–10 (2–2, 3–1, 3–2, 1–5)

Gólszerzők: Vigvári Vince, Angyal 2-2, Vismeg, Burián, Fekete, Vámos, Manhercz 1-1, illetve Granados 4, Gomilla 3, Munarriz, Cabanas, Perrone 1-1.

A csoport végeredménye: 1. Spanyolország 9 pont, 2. Magyarország 6, 3. Japán 3, 4. Ausztrália 0 pont.

Csupán 68 másodpercet kellett várni a rangadó első góljára, ami Vigvári Vince jóvoltából született meg. Majd egyenlített a rivális, de jól játszottak a mieink, akik kezükben tartották az irányítást és rendre két-három góllal vezettek. Az ibériai csapatnak nem ment ebben az időszakban, ebben a magyaroknak is volt szerepük, különösen a védekezésük volt elsőrangú, és Csoma Kristóf kapus is jól „állt a lábán”. Az első félidő pedig biztató, 5–3-as magyar vezetéssel zárult.

A térfélcserét követően a korábban a szolnoki klub soraiban is megforduló Angyal Dániel kétszer, míg Vámos Márton egyszer villant, a két spanyol találattal szemben. A záró felvonás 8–5-ös magyar vezetésnél kezdődött. Sergi Cabanas szépített, de Manhercz Krisztián is betalált, 9–6. A folytatásban azonban szétesett válogatottunk játéka, hiába harcolták ki az emberelőnyös helyzeteket, de azokat nem tudták értékesíteni. Ellenben a spanyoloknak minden sikerült, akik Álvaro Granados vezérletével előbb utolérték a mienket, majd végjátékban át is vették a vezetést a teljesen leblokkoló csapatunkkal szemben. Az utolsó másodpercekben még volt esély a döntetlenre, ami elúszott, így kikapott a magyar együttes, amelynek pénteken (kezdés: 11.35 óra) a románok ellen kell kiharcolni a negyeddöntőbe jutást. Mindez nem tűnik lehetetlennek, sőt a mieink a párharc toronymagas esélyesei. Ha az utóbbi meccsen nem borul a papírforma, akkor a negyedöntőben a címvédő horvát válogatott lesz a mieink vetélytársa vasárnap délután.