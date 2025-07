A második helyen végzett hölgyválogatottunk a szingapúri vízilabda világbajnokságon

A vetélytárs góljával indult a következő játékrész is, Keszthelyi Rita és Szilágyi Dorottya is betalált, ekkor úgy tűnt, hogy lehet keresnivalója csapatunknak, de 6–9-es állásnál sokadik emberelőnyünket is elhibáztuk, a negyed utolsó másodpercében Sztefánia Szanta pedig messziről egy újabb góllal büntetett. A záró felvonásban kevés esélye maradt csapatunk a fordításra, pláne úgy, hogy a hellén lányok, két lefordulás után hat gólra növelték a különbséget, 6–12.

Nem adta fel csapatunk Tiba Panna duplázott, majd Hajdú Kata is betalált, de ennél szorosabb eredményre már nem volt esélye a magyar válogatottnak. Olykor féleszegen vízilabdáztak Garda Krisztináék, tizenegy emberelőnyös helyzetükből csak egyet tudtak értékesíteni, így képtelenség meccset, különösen világbajnokságot nyerni. Ami jó hír, hogy a szakemberek a tizedik világbajnokságán medencébe ugró, Keszthelyi Ritát választották a torna legjobb játékosának. Nem szégyen az ezüstérem, jövő januárban az Eb-n, majd két év múlva a budapesti vb-n újra meglehet célozni az első helyet, az aranyérmet.

– Teljesen felesleges a mérkőzést olyan értelemben értékelni, hogy esélyünk sem volt a győzelemre, sokkal jobb volt a görög csapat. Szeretném megköszönni az elmúlt fél évet és az elmúlt pár hetet a játékosoknak. Ezután az én dolgom – és megpróbálom a jövőben is folyamatosan kutatni –, hogy amit heteken keresztül csinálunk, azt miért akarja valaki felhevült állapotban teljesen máshogy csinálni a mérkőzésen – mondta M4 Sportnak Cseh Sándor, aki szerint ennek a megoldása lesz a közeljövő legfontosabb feladata.

Férfi csapatunk csütörtökön 15.35 órától száll vízbe a spanyolok ellen az aranyéremért.