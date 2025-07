Összejöttek a „Haverok” és megnyerték a Zsíroskenyér kupát – galériával

Immár hagyománnyá vált, hogy a Zsír on the Feszt fesztivál keretein belül labdarúgótornát is rendeznek az alattyáni focipályán Zsíroskenyér kupa néven. Az idei megméretésre tizenkét csapat adta be a nevezését, melyeket három csoportba osztottak be. A mérkőzések 25 percesek voltak.

A „Haverok” együttese végzett az első helyen Zsíroskenyér kupa küzdelmei során

Fotó: Pesti József

A tornát idén a „Haverok” együttese nyerte, második helyen a „Rózsaszín tigrisek” csapata végzett, a bronzérmes pedig a „Hidi-Band” gárdájára lett.