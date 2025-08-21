A bajnoki címért hajtanak Szolnokon

Nagyjából túl van már azon a sokkon a Szolnoki MÁV FC legénysége és szurkolótábora, amit az NB III-ból való kiesés okozott. Néhány kivétellel mindenki elfogadta, hogy az a vármegyei első osztályú bajnokság lett a szint, ahol még soha nem járt a klub, ám nem hátra, hanem előre tekintenek már az érdekeltek. Egyértelműen a bajnoki cím elhódítását tekinti célnak a csapat edzője Lengyel Béla, aki tavasszal az NB III-as szezon utolsó négy fordulójára vette át az együttes irányítását. A nemrégiben még játékosként pályán lévő, ma már viszont csak egykori futballistaként emlegethető tréner mindenki megelégedésére tovább folytatta a munkát nyáron immár azzal a céllal, hogy csapatával megnyerje a vármegyei bajnokságot.

Új kihívások várnak Lengyel Bélára és csapatára a vármegye I-ben

Fotó: Nagy Balázs

– Elsőként arra voltunk kíváncsiak nála, hogyan értékeli a mögöttük lévő bajnokságot.

– Sok pozitívat nem tudok róla mondani, több tényező együttes jelenléte vezetett ahhoz, hogy végül kiestünk az NB III-ból. Alapvetően az is igaz azonban, hogy simán bennmaradhattunk volna, ugyanakkor mégsem kerülhettek el a sorsunkat, amihez a sérülések, hiányzások és a klubtól való eligazolások vezettek elsősorban. Hiába is keresnénk felelősöket, a tény az tény marad és most már a negyedik vonalban kell megmutatni az erőnket. Abban viszont biztos vagyok, hogy könnyebb lett volna az NB III-ban maradni, mint lesz visszajutni ugyanoda.

– Úgy hírlik azonban, hogy jól sikerült a felkészülésük a következő évadra, valóban így volt?

– A kiesésünket követően igyekeztem azonnal tájékozódni a játékosok körében, akik többsége az első pillanattól kezdve ígérte, hogy lehetőség szerint maradni kíván. Hamar kiderült, hogy Kópis Róberten - Dabasra ment -, Bogdán Bencén - Martfűre igazolt-, és Tisza Kálmánon - ő az MLSZ-ben kapott erőnléti edzői feladatokat -, kívül mindenki - így én is -, beleáll a munkába. Kiváló edzéslátogatottságot produkáltunk, ezzel együtt pedig egy nagyszerű felkészülés van a hátunk mögött. A játékosok gyakorlatilag amatőr feltételek mellett, heti négy edzéssel is vállalják az előttünk álló bajnokságot, amiért le a kalappal előttük, minden tiszteletem az övék.