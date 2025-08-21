augusztus 21., csütörtök

Labdarúgás

1 órája

A bajnoki címért hajtanak Szolnokon

Címkék#Lengyel Béla#MLSZ#Tisza Kálmán#Szolnoki MÁV FC

Először szerepel a Vármegye I.-ben a Szolnoki MÁV FC, de a célokat nem adták alább: a klubnál azonnali bajnoki címet és visszajutást várnak a csapattól.

Jegesi László

Nagyjából túl van már azon a sokkon a Szolnoki MÁV FC legénysége és szurkolótábora, amit az NB III-ból való kiesés okozott. Néhány kivétellel mindenki elfogadta, hogy az a vármegyei első osztályú bajnokság lett a szint, ahol még soha nem járt a klub, ám nem hátra, hanem előre tekintenek már az érdekeltek. Egyértelműen a bajnoki cím elhódítását tekinti célnak a csapat edzője Lengyel Béla, aki tavasszal az NB III-as szezon utolsó négy fordulójára vette át az együttes irányítását. A nemrégiben még játékosként pályán lévő, ma már viszont csak egykori futballistaként emlegethető tréner mindenki megelégedésére tovább folytatta a munkát nyáron immár azzal a céllal, hogy csapatával megnyerje a vármegyei bajnokságot.

vármegye i
Új kihívások várnak Lengyel Bélára és csapatára a vármegye I-ben
Fotó: Nagy Balázs

– Elsőként arra voltunk kíváncsiak nála, hogyan értékeli a mögöttük lévő bajnokságot.

– Sok pozitívat nem tudok róla mondani, több tényező együttes jelenléte vezetett ahhoz, hogy végül kiestünk az NB III-ból. Alapvetően az is igaz azonban, hogy simán bennmaradhattunk volna, ugyanakkor mégsem kerülhettek el a sorsunkat, amihez a sérülések, hiányzások és a klubtól való eligazolások vezettek elsősorban. Hiába is keresnénk felelősöket, a tény az tény marad és most már a negyedik vonalban kell megmutatni az erőnket. Abban viszont biztos vagyok, hogy könnyebb lett volna az NB III-ban maradni, mint lesz visszajutni ugyanoda.

– Úgy hírlik azonban, hogy jól sikerült a felkészülésük a következő évadra, valóban így volt?

– A kiesésünket követően igyekeztem azonnal tájékozódni a játékosok körében, akik többsége az első pillanattól kezdve ígérte, hogy lehetőség szerint maradni kíván. Hamar kiderült, hogy Kópis Róberten - Dabasra ment -, Bogdán Bencén - Martfűre igazolt-, és Tisza Kálmánon - ő az MLSZ-ben kapott erőnléti edzői feladatokat -, kívül mindenki - így én is -, beleáll a munkába. Kiváló edzéslátogatottságot produkáltunk, ezzel együtt pedig egy nagyszerű felkészülés van a hátunk mögött. A játékosok gyakorlatilag amatőr feltételek mellett, heti négy edzéssel is vállalják az előttünk álló bajnokságot, amiért le a kalappal előttük, minden tiszteletem az övék.

– Mit mutattak az edzőmérkőzéseik, valamint a békéscsabai Jamina elleni kupatalálkozó? Miben kell még fejlődniük?

–  Nem volt könnyű dolgunk, hiszen a kupameccs a felkészülés második hetében volt, emiatt hagyományos, úgynevezett alapozó edzésekről szó sem lehetett. A tapasztalatok alapján úgy néz ki, hogy az eddigi ellenfeleinkkel szemben a pályán többnyire csapatunk akarata érvényesül. Sok helyzetet teremtünk riválisaink kapujánál, előre felé védekezünk, gyakorlatilag a másik térfélen töltjük az idő nagy részét - új dolgokat próbálgatunk, az edzéseken is. Az NB III-as Dunaharaszti elleni szombati hazai kupameccs jó értékmérő lesz, azt gondolom, hogy ott megmutathatjuk: a keretünk mindenképp jobb a vármegyei osztálynál. Ám mielőtt azt mondhatná bárki is, hogy itt akkor minden rendben van, igyekszem a játékosok figyelmét több fontos dologra is felhívni. A felállt védelmek megbontása ebben az osztályban sem lesz egyszerű feladat, valamint hatékonyabbnak kell lennünk majd a kapuk előtt. Az ellenfeleink kontráira is ügyelnünk kell, hiszen a találkozók nagy részét várhatóan az ő térfelükön fogjuk tölteni. Még akkor a mentális erőről nem is beszéltem, hiszen sokszor rosszabb minőségű pályákon is ki kell tudnunk hozni magunkból a maximumot.

– A távozókat sikerült pótolniuk?

– Polyák Dávid és Izsold Dániel Törökszentmiklósról érkeztek hozzánk, Draskóczi Péter Martfűről, Ledacs Kiss Bence pedig Tápiószeléről igazoltak Szolnokra, reméljük, hogy valamennyien erősítést jelentenek majd.

– Milyen célokkal vágnak neki a hét végén startoló bajnokságnak?

– Nem lehet más a tervünk, mint a bajnokság megnyerése, ezért dolgozunk majd hétről hétre. Úgy tudjuk, hogy a BVSC-vel kötött megállapodás is csak akkor léphet érvénybe, ha visszajutunk a harmadik vonalba.


 

 

