Labdarúgás

1 órája

A dobogót célozzák meg a jászberényiek

A tavaszi szezont pozitívan értékelte Menczeles Iván, a Jászberényi FC vezetőedzője, aki szerint a fiatal játékosok fokozatosan beépültek a felnőttfutballba. Az új idényben több alázatra és komolyabb edzésmunkára lesz szükség, de a cél továbbra is az élmezőnyben való szereplés.

Szabó Sándor

A Jászberény vezetőedzője úgy fogalmazott: az előző félévben a sok távozó miatt új csapatot kellett építeni, amelynek alapját az U19-es gárda adta. Bár a felkészülés nehézségekkel járt a nyári hiányzások miatt, a nyári igazolásokkal erősödött a keret. A szakember reális célnak az első három–öt hely megszerzését tartja, miközben a klub továbbra is a saját nevelésű játékosokra épít.

Jászberényben elsősorban a fiatalokra alapozzák az idényt
Fotó: Pesti József


– Hogyan értékeli az előző félévet?

– Összességében pozitívan. Teljesen új csapatot kellett építeni, mivel többen távoztak, így az U19-es keret adta a magot. A fiatalok jól teljesítettek, sikerült a megbeszélt tervet hozni, bár voltak elmaradt győzelmek és fájó vereségek is. A legfontosabb mégis az, hogy fokozatosan be tudtuk őket építeni a felnőttfutballba.

– Milyen változások történtek a nyár folyamán a játékoskeretben?

– Három távozónk volt: Görbe Szabolcs kapusunk az iskolai elfoglaltságait választotta, a Korógyi testvérek (Tamás és Szabolcs) pedig már külföldön dolgoznak. Ugyanakkor Petrányi Dániel teljes értékű játékossá vált, és több új igazolással erősödtünk: érkezett a fiatal, 2007-es születésű kapus, Lipcsei Martin a Fradiból, továbbá Pikó Martin, Szanku Kristóf, a visszatérő Kardos János, valamint Kósa Csaba is. Sajnos ő rögtön megsérült, így kapusposzton egyelőre még mindig hiányunk van.

– Mennyire sikerült a felkészülés?

– Nem teljesen úgy, ahogyan szerettem volna. Sok volt a hiányzó a fiatal korosztály iskolai és nyári programjai miatt, így nem minden tervet tudtunk végrehajtani. Az edzéslátogatottság javításra szorul, de az új idény rajtjáig még van időnk, hogy kijavítsunk néhány hibát.

– Milyen célokat tűztek ki a következő szezonra?

– Az első háromban szeretnénk végezni. Tudjuk, hogy a Szolnoki MÁV kerete kiemelkedik, ők reális eséllyel pályáznak a feljutásra, de mi szeretnénk ott lenni a nyomukban, minél több meccset megnyerni. A bajnoki cím most még nem reális cél, inkább a folyamatos építkezés.

– Miben kell leginkább fejlődnie a csapatnak?

– Elsősorban az alázatban és az akarásban, főleg a labdaszerzés és a csapatmozgás terén. Ehhez persze rendszeres és komolyabb edzésmunka kell, amiben még javulnunk kell. Szeretnénk további fiatalokat is fokozatosan beépíteni a felnőttfutballba.

– Hogyan látja a riválisokat?

– Több együttes is erősödött a nyáron, például Rákóczifalva, Mezőtúr, Szajol vagy Kenderes. Náluk sok játékosmozgás történt, míg mi inkább az állandóságra építünk. Ez tudatos döntés, mert a saját nevelésű játékosainkból szeretnénk stabil, versenyképes gárdát formálni.

– Hol végezhet a Jászberény a szezon végén?

– Szeretnénk az élmezőnyben maradni, az első három–öt hely valamelyikét megszerezni. Nem ígérünk bajnoki címet, de célunk, hogy minél több mérkőzést megnyerjünk, és a csapat játékban is folyamatosan fejlődjön.

 

