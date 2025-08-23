6 órája
A legjobb hatvannégy közé jutás a tét
Szombaton ismét pályára lépnek vármegyénk labdarúgócsapatai a MOL Magyar Kupában. A legjobb 64 közé jutás a tét, hiszen Szajol és Rákóczifalva egymás ellen vívja ki a továbbjutást, míg Martfű, Tiszafüred, Szolnok és Tiszaföldvár idegenben próbál szerencsét. A győztesek akár NB I-es ellenfelet is kifoghatnak a következő körben.
Két vármegyei csapatunk, a Szajol-Rákóczifalva mérkőzés győztese, valamint alanyi jogon a következő fordulóban bekapcsolódó első és másodosztályú gárdák egyike, a Karcag már biztosan a MOL Magyar Kupa következő körének tagja lesz.
A legjobb hatvannégy közé igyekszik még régiónk további négy klubja is, de hogy melyikük vívja ki a jogot erre, az csak szombaton késő délután derül ki. Az NB III Dél-Keleti csoportjában szereplő együtteseink a BLASZ I-ben szereplő riválisokat fogtak ki, a Martfű az 43. számú Építők, míg a Tiszaföldvár a REAC a otthonába látogat. Az említett Szajol-Rákóczifalva párosításon túl a Szolnok magasabb osztályú gárdát fogad, a Tiszafüred pedig a vele azonos ligában focizó Hatvannoz utazik. A továbbjutás egy találkozón dől majd el, hosszabbítás, vagy büntetők következnek döntetlen esetén.
43. Sz. Építők SK (BLASZ I.)–Martfűi LSE (NB III)
szombat, 11.00
A bajnokságban két hazai vereség mellett - mindkét ellenfelük erős együttesnek számított - két idegenbeli siker a Martfű eddigi mérlege. Most újból a Magyar Kupában kell vitézkednie a Balla Zalán kivételével teljes kerettel felálló csapatnak, és bebizonyítani, hogy jobbak a BLASZ I. osztályban szereplő riválisuknál. A szombati matiné igazi tétje az is, hogy érvényre tudja e juttatni várhatóan nagyobb tudását és felkészültségét Koncz Zsolt együttese. Márpedig az elvárás ez velük szemben és ha teljesíteni is tudják, immár a főtáblán akár NB I-es ellenfelet is fogadhatnak a következő körben a legjobb hatvannégy között.
FC Hatvan (NB III)–Tiszafüredi VSE (NB III)
szombat, 16.30
Több sérültje is van jelenleg a bajnokságot jól kezdő Tiszafüred csapatának. Különösen két kapusának az állapota aggasztó, ám Dorcsák Zoltán edző reméli, hogy valamelyikük el tudja majd vállalni a játékot Hatvanban szombat délután. Rajtuk kívül Farkas Jeromos és Karmacsi Richárd sem egészségesek, ettől függetlenül bíznak a továbbjutásban a Tisza tó partján. Ellenfelük mindössze egy pontot szerzett eddig a bajnokságban, de korábban is jellemző volt, hogy képes meglepetéseket is okozni - az előző szezonban például 5-1-re verte a találkozóig pontveszteség nélkül álló Füredieket. A párosítás pikantériája még, hogy a hónap utolsó napján a bajnokságban újra találkoznak a felek, szintén itt Hatvanban.
Szolnoki MÁV FC (vármegye I.)–Dunaharaszti MTK (NB III.)
szombat, 16.30
A békéscsabai Jamina együttese legyőzése után ezúttal magasabb osztályú gárdát fogott ki a Szolnoki MÁV a a Magyar Kupa főtáblájára jutásáért vívott harcban. A Dunaharaszti az előző bajnokságban az NB III Dél-Nyugati csoportjában szerepelt, az idei szezonra viszont átkerült a Dél-Keleti régióba, a Martfűt le is győzte idegenben. A kupában hét végén most Szolnokra látogat a Pest vármegyei együttes, minden bizonnyal a továbbjutás reményében. Ehhez viszont a hazai csapatnak is lesz majd egy-két szava, Lengyel Béla edző ugyanis már korábban kifejtette: ez egy jó lehetőség számukra megmutatni, hogy keretük ezen a szinten is képes helytállni. Ráadásul kiegészülhet Antal Gáborral is, aki erre a szezonra Tiszakécskéről kerül várhatóan vissza kölcsönbe Szolnokra, ám papírjai még nincsenek rendben.
Szajol KLK (vármegye I.)–Rákóczifalva SE (vármegye I.)
szombat 16.30
A sorsolás szeszélye folytán épp egymás ellen kell megküzdenie a a vármegyei bajnokságban szereplő, gyakorlatilag szomszéd települések csapatainak. A Rákóczifalva edzője, Komáromi György szerint az esélyek gyakorlatilag egyformák, bármelyikük továbbjuthat szombat délután. Ők és ellenfelük is tisztában vannak a tét nagyságával, hiszen, aki végül győztesen hagyja el a pályát, NB I-es ellenfelet is kifoghat a következő fordulóban. Donkó Krisztián, a másik oldal trénere még ennél is tovább ment, úgy gondolja, hogy fiatal csapatának a kupa jobb lehetőség arra, hogy “ország-világ” előtt megmutassák magukat. Ezt tartva szem előtt, minden bizonnyal kiélezett csata várható Szajolban és aki ezt a meccset választja erre a napra kikapcsolódásként, bizonyára nem bánja majd meg. Érdekesség még, hogy két hét múlva ismét összecsapnak a felek, akkor a bajnokságban adnak randevút egymásnak.
REAC (BLASZ I.)–Tiszaföldvár SE (NB III)
szombat 16.30
Az NB III-as bajnokságban négy forduló után egyelőre pont nélkül áll a Tiszaföldvár együttese, mi sem természetesebb, hogy a kupában szeretne vigasztalódni. Egyértelmű, hogy nem állt össze még a szezon kezdete előtt kevéssel összeverbuvált gárda, de már nagyon várnak egy átütő sikerre, ami szakmailag és mentálisan is közelebb hozhatja egymáshoz a játékosokat. Mostani ellenfelük tavaly esett ki az NB III-ból, az idén pedig a hatodik helyen végzett a BLASZ I-ben, rutinos és fiatal játékosok egyvelege alkotja keretét. A bajnokság már elindult a hét végén ebben az osztályban is, épp a Martfű mostani riválisával, a 43. Sz. Építők együttesével meccseltek és játszottak 0-0-ás döntetlent.