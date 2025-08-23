A legjobb hatvannégy közé jutás a tét

Két vármegyei csapatunk, a Szajol-Rákóczifalva mérkőzés győztese, valamint alanyi jogon a következő fordulóban bekapcsolódó első és másodosztályú gárdák egyike, a Karcag már biztosan a MOL Magyar Kupa következő körének tagja lesz.

A Szolnoki Máv csapata szeretné megmutatni, hogy keretük ezen a szinten is képes helytállni

Fotó: Nagy Balázs

A legjobb hatvannégy közé igyekszik még régiónk további négy klubja is, de hogy melyikük vívja ki a jogot erre, az csak szombaton késő délután derül ki. Az NB III Dél-Keleti csoportjában szereplő együtteseink a BLASZ I-ben szereplő riválisokat fogtak ki, a Martfű az 43. számú Építők, míg a Tiszaföldvár a REAC a otthonába látogat. Az említett Szajol-Rákóczifalva párosításon túl a Szolnok magasabb osztályú gárdát fogad, a Tiszafüred pedig a vele azonos ligában focizó Hatvannoz utazik. A továbbjutás egy találkozón dől majd el, hosszabbítás, vagy büntetők következnek döntetlen esetén.

43. Sz. Építők SK (BLASZ I.)–Martfűi LSE (NB III)

szombat, 11.00

A bajnokságban két hazai vereség mellett - mindkét ellenfelük erős együttesnek számított - két idegenbeli siker a Martfű eddigi mérlege. Most újból a Magyar Kupában kell vitézkednie a Balla Zalán kivételével teljes kerettel felálló csapatnak, és bebizonyítani, hogy jobbak a BLASZ I. osztályban szereplő riválisuknál. A szombati matiné igazi tétje az is, hogy érvényre tudja e juttatni várhatóan nagyobb tudását és felkészültségét Koncz Zsolt együttese. Márpedig az elvárás ez velük szemben és ha teljesíteni is tudják, immár a főtáblán akár NB I-es ellenfelet is fogadhatnak a következő körben a legjobb hatvannégy között.

FC Hatvan (NB III)–Tiszafüredi VSE (NB III)

szombat, 16.30

Több sérültje is van jelenleg a bajnokságot jól kezdő Tiszafüred csapatának. Különösen két kapusának az állapota aggasztó, ám Dorcsák Zoltán edző reméli, hogy valamelyikük el tudja majd vállalni a játékot Hatvanban szombat délután. Rajtuk kívül Farkas Jeromos és Karmacsi Richárd sem egészségesek, ettől függetlenül bíznak a továbbjutásban a Tisza tó partján. Ellenfelük mindössze egy pontot szerzett eddig a bajnokságban, de korábban is jellemző volt, hogy képes meglepetéseket is okozni - az előző szezonban például 5-1-re verte a találkozóig pontveszteség nélkül álló Füredieket. A párosítás pikantériája még, hogy a hónap utolsó napján a bajnokságban újra találkoznak a felek, szintén itt Hatvanban.