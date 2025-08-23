2 órája
A pillanatnyi forma dönthet Zuglóban
Újoncként is egyre komolyabb tényező a Karcag a Merkantil Bank Ligában. A hét ponttal ötödik helyen álló nagykunságiak vasárnap este Zuglóban a BVSC otthonában lépnek pályára.
Minden bizonnyal már az ellenfelek is tudják, hogy nagyon komolyan kell venni az újonc Karcag együttesét. Négy forduló elteltével hét ponttal áll Varga Attila csapata az ötödik helyen a tabellán, és bizony nem szeretne üres kézzel távozni Zuglóból sem vasárnap este. Nem a nagykunsági gárda mellénye lett nagyobb, hanem a rendkívüli csapategységről tanúskodó alakulat önbizalma nőtt, vele együtt pedig a kellő játéktudás mondatja azt a hozzáértőkkel, hogy idegenben sem esélytelen a BVSC ellen az együttes.
NB II: BVSC Zugló (12.)–Karcagi SC (5.)
BVSC Zugló stadion, vasárnap, 19 óra
Illik komolyan venni most már az újonc Karcagot, a legutóbbi Vasas elleni hazai siker végképp bizonyította, hogy nagyon nehéz legyőzni Varga Attila csapatát. De még pontot szerezni sem egyszerű ellene, mert az öltözőben és a pályán egyaránt fellelhető egység egyelőre minden nehézségen átsegíti a fiúkat. A játéktudás sem mellékes persze, ám edzőjük értékeléseiben rendre az együttes tagjainak kiváló hozzáállásáról beszél, olyan erényeket csillogtatnak a fiúk, amelyre bőven lehet alapozni a jövőben is.
A legjobb pillanatban, az első félidő végén szerezte meg a vezetést a Karcag a fővárosiak ellen, az előnyt pedig remekül őrizték a folytatásban is Fazekas Lóránték. Azt sem lehet mondani, hogy a vendégek nem tettek meg mindent az egyenlítés érdekében, de egyszerűen képtelenek voltak betalálni Engedi Márk kapujába, mert mindig volt valaki hazai oldalon, aki kisegítette a másikat. Erős Gábor, a Vasas edzője sem hivatkozott külső körülményekre, amikor értékelte együttese teljesítményét, és megérdemeltnek nevezte ellenfelük - akik a lelküket is kitették a pályára - győzelmét.
Természetesen a vasárnapi BVSC elleni összecsapáson is szükség lesz az erős akaratra, mégha a zuglóiak szinte alig tettek le valamit az asztalra az idei bajnokságban. Az első fordulóban ugyan simán verték az Ajkát hazai pályán, ám utána három betli következett, melyek közül talán a legutóbb Békéscsaba elleni lehet a legfájóbb. Az, hogy Dragan Vukmir edző több poszton változtatja csapatát meccsről meccsre azt is mutatja, hogy nem találta meg még a legjobb tizenegyét. Pekár László, aki Szolnokon kezdte pályafutását, azonban rendre a kezdők között kap helyet a csapatban.
A Karcag trénere a szokásos higgadtságával latolgatta az esélyeket a mérkőzés előtt.
– Egy harapós, veszélyes ellenfél a BVSC és amennyire ismerem kollégám munkáját, nem szívesen játszanák el egymás után negyedszer a vesztes szerepét – nyilatkozta a mérkőzés előtt Varga Attila. – Azt mondom, hogy ennek a meccsnek nincs egyértelmű favoritja, a heti edzésmunkánk és a játékosok formája alapján nyugodtan várjuk az összecsapást. Jól néz ki a csapatom, a kezdőn sem kell változtatnunk, az dönthet majd a két együttes között, hogy ki tudja ráerőltetni a másikra az akaratát. Székely Dávid és Sághy Félix sérülések miatt biztosan nem léphetnek pályára, Vida Máté játéka pedig kérdéses.