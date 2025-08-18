A bennmaradás a legfőbb célja az Abádszalóknak

Az Abádszalók SE a vármegye II. aranyérmeseként jutott fel a vármegye I.-es bajnokságba, ettől függetlenül azonban nagyon nehéz feladata lesz, ha ki akarja vívni a bennmaradást a következő szezonban, ugyanis meghatározó játékosok is távoztak Lajos Tibor együtteséből, a tréner viszont bízik csapatában és abban, hogy a kiesést is sikerül elkerülni.

Egyben maradt az Abádszalók SE kerete a nyáron

Fotó: Pesti József/ MW-archív

Helyén kell kezelniük az Abádszalók SE játékosainak a vereségeket

– Hogyan látta az együttes előző szezonját?

– Mondhatni tökéletes volt, amit kellett, azt hozták a srácok – emlékezett vissza Lajos Tibor vezetőedző. – Az utolsó két meccsen kicsit belerondítottunk a teljesítményünkbe, de nem lehet panasz a csapatra, hiszen végig remekül szerepeltek, összesen három vereségünk volt, ebből kettő az utolsó két fordulóban született. Elégedett vagyok az együttessel, rengeteget fejlődtek a srácok az utóbbi időben, két évvel ezelőtt például még nem beszélhettünk egyáltalán feljutásról, a mezőny aljához tartoztunk, ezt követően a harmadik, most pedig az első helyen végeztünk. Régóta dolgozok együtt a srácokkal, így jól ismerem őket, és tudom, hogy mire képesek.

– Történtek változások a keretben?

– Két kapusunk is távozott, Varga Vince elköltözött, Horváth Zsolti pedig abbahagyta. Mellettük Dányi Norbi sem folytatja velünk, mivel ő játékvezető is, és azáltal, hogy mi feljutottunk, nem vezethetne meccset csak alacsonyabb osztályban, és nem szeretné azt a karrierjét feladni. A három távozó mellett hárman érkeztek is: Csík Richárd és Szőke Imre Kunhegyesről, Báder Szilveszter pedig Tiszaszőlősről igazolt át.

– Mit lehet tudni az együttes felkészüléséről?

– Tulajdonképpen két héttel a bajnokság vége után elkezdtünk edzeni, hetente két-három alkalommal találkozunk. Három edzőmeccset játszottunk, a Kenderestől 9–2-re, a Törökszentmiklóstól 5–1, a Kisújszállástól pedig 5–0-ra kaptunk ki. Szándékosan olyan ellenfeleket választottunk, amik papíron is jobb csapatok, hogy tudjunk tanulni, gyakorolni, hiszen a következő szezonban a meccsek nagy részén nem mi leszünk az esélyesebbek.