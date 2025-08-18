12 perce
A bennmaradás a legfőbb célja az Abádszalóknak
Újoncként sosem könnyű. Igaz lesz ez az Abádszalók SE csapatára is a következő szezonban, amely a másodosztály bajnokaként került fel a vármegye I.-be. Meghatározó játékosok távoztak az együttestől, Lajos Tibor vezetőedző azonban régóta dolgozik együtt játékosaival, és hisz abban, hogy sikerülhet a bennmaradás.
Az Abádszalók SE a vármegye II. aranyérmeseként jutott fel a vármegye I.-es bajnokságba, ettől függetlenül azonban nagyon nehéz feladata lesz, ha ki akarja vívni a bennmaradást a következő szezonban, ugyanis meghatározó játékosok is távoztak Lajos Tibor együtteséből, a tréner viszont bízik csapatában és abban, hogy a kiesést is sikerül elkerülni.
Helyén kell kezelniük az Abádszalók SE játékosainak a vereségeket
– Hogyan látta az együttes előző szezonját?
– Mondhatni tökéletes volt, amit kellett, azt hozták a srácok – emlékezett vissza Lajos Tibor vezetőedző. – Az utolsó két meccsen kicsit belerondítottunk a teljesítményünkbe, de nem lehet panasz a csapatra, hiszen végig remekül szerepeltek, összesen három vereségünk volt, ebből kettő az utolsó két fordulóban született. Elégedett vagyok az együttessel, rengeteget fejlődtek a srácok az utóbbi időben, két évvel ezelőtt például még nem beszélhettünk egyáltalán feljutásról, a mezőny aljához tartoztunk, ezt követően a harmadik, most pedig az első helyen végeztünk. Régóta dolgozok együtt a srácokkal, így jól ismerem őket, és tudom, hogy mire képesek.
– Történtek változások a keretben?
– Két kapusunk is távozott, Varga Vince elköltözött, Horváth Zsolti pedig abbahagyta. Mellettük Dányi Norbi sem folytatja velünk, mivel ő játékvezető is, és azáltal, hogy mi feljutottunk, nem vezethetne meccset csak alacsonyabb osztályban, és nem szeretné azt a karrierjét feladni. A három távozó mellett hárman érkeztek is: Csík Richárd és Szőke Imre Kunhegyesről, Báder Szilveszter pedig Tiszaszőlősről igazolt át.
– Mit lehet tudni az együttes felkészüléséről?
– Tulajdonképpen két héttel a bajnokság vége után elkezdtünk edzeni, hetente két-három alkalommal találkozunk. Három edzőmeccset játszottunk, a Kenderestől 9–2-re, a Törökszentmiklóstól 5–1, a Kisújszállástól pedig 5–0-ra kaptunk ki. Szándékosan olyan ellenfeleket választottunk, amik papíron is jobb csapatok, hogy tudjunk tanulni, gyakorolni, hiszen a következő szezonban a meccsek nagy részén nem mi leszünk az esélyesebbek.
– Milyen célkitűzéssel várják az idényt?
– A bennmaradás számunkra a legfontosabb, ezért pedig mindent megteszünk majd. Keményen dolgoznak a fiúk, a csapat 80%-a minden edzésen ott volt eddig. Nehéz előre megmondani, hogy történik majd, ez menetközben derül csak ki, hogy mire leszünk képesek, de bízok a játékosokban. Úgy gondolom, hogy az ellenfeleink nagy része lenéz majd minket, még ha ezt nem is mondják ki, de tudat alatt ez így lesz. Nem ijednek meg tőlünk, ezért nekünk is így kell hozzáállnunk. Nagy reményekkel várjuk a szezont, és szeretnénk elkerülni a kiesést.
– Mi az, amiben fejlődnie kell a csapatnak?
– Elsősorban mentálisan. Fiatal csapatunk van, a játékosoknak meg kell tanulniuk kezelni azt, hogy a tavalyi bajnoki cím után több lesz a vereségünk, több gólt kapunk majd. Nagyon fontos, hogy ne essünk össze fejben, hiszen ha mentálisan erősek leszünk, akkor jobb esélyeink is vannak.
