Már az akadémiák is felfigyeltek az Alföldi Farkasok gyerekeire

– Negyedik alkalommal rendezzük meg edzőtáborunkat – újságolta Kocsis Lajos, az Alföldi Farkasok edzője. – Hétfőn a rákóczifalvi sportcsarnokban ünnepélyes megnyitóval kezdődött az öt napon át tartó összetartás. A megnyitón klubunk elnöke, Farkas József köszöntötte a vendégeket és a gyerekeket. Az esemény egyik illusztris vendége volt Skaliczki László mesteredző, aki egykoron az athéni olimpián negyedik helyezett férfi válogatott szövetségi kapitánya volt, klubedzőként pedig a Pick Szeged és a Dunaferr csapatát is a bajnoki címig vezette. A szakember köszöntője mellett rövid élménybeszámolóval örvendeztette meg a mintegy hatvanfőnyi gyereksereget. Utána mindenki munkához látott, ami pénteken délutánig fog tartani a rákóczifalvi sportcsarnokban és a szandaszőlősi iskola tornacsarnokában.

A népes gyereksereg, az Alföldi Farkasok vezetői és edzői az edzőtábor megnyitóján

Fotó: Facebook/Alföldi Farkasok

Kiváló munkát végeznek az Alföldi Farkasoknál

Az edzők és tanítványaik már a következő szezonra készülnek, előtte azonban még Kocsis Lajossal beszélgettünk csapataik elmúlt időszakban elért eredményeiről is.

– Azt tudni kell, hogy egyesületünkben fiú és leány utánpótláscsapatok képzése folyik, amihez a klubvezetéstől minden segítséget megkapunk. Mellettem Gál Dániel, Kis Gergely, Kövér Péter és Tóth Barnabás foglalkozik a gyerekekkel. A 12–15 éves korosztályok a régiós bajnokságokban indulnak. A bajnokságok több vármegye területi felosztásában általában 10-12 csapat részvételével folynak. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt évadban is jól szerepeltünk a bajnoki küzdelmekben, a 12 és 15 éves leány együttesünk egyaránt az élmezőnyben végzett, míg a 12 évesekből álló fiúk a középmezőnyben zártak. A náluk fiatalabb gyerekeink pedig rendszeres részt vevői a Suli Kézilabda Fesztivál mezőnyének. Büszkék vagyunk arra, hogy három tehetséges játékosukra, már lecsaptak az akadémiák, Papp Diána Békéscsabán, Tóth Gabriella Debrecenben, Gorgyán Róza Vácon folytatja pályafutását. Az edzőtábor után pedig heti háromszor folytatódnak a tréningek. Szeptember végén rajtolnak majd a korosztályos bajnoki küzdelmek, kéthetenként egy helyszínen folynak majd a tornák, ahol az Alföldi Farkasok csapataira is két-két mérkőzés vár majd.