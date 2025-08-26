Éremeső Olaszországban, a „szolnoki” ejtőernyősök taroltak a világkupa-sorozaton

A Bánszki Tamás százados, csapatvezető, Varga Tamás zászlós, csapatkapitány, Horváth Ferenc őrmester, Hirschler Bence tizedes és Hirschler Gábor zászlós alkotta magyar válogatott csapatban második helyezést ért el, Hirschler Gábor zászlós a masters mezőnyben a dobogó első fokára állhatott fel, míg férfi egyéniben második helyezést ért el a Célbaugró Világkupa-sorozat negyedik állomásán.

A 2025. évi Ejtőernyős Célbaugró Világkupa-sorozat negyedik állomásán, Bellunóban remekeltek a magyarok

Forrás: MH Kiss József 86. Helikopterdandár

Az olasz helyszín a legszínvonalasabb és leginkább kedvelt versenye a sorozat célbaugró ejtőernyős csapatainak, emiatt az egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért verseny a világkupa bellunói fordulója. Az élcsapatok a legjobb ugróikat nevezik az eseményre, és minden nemzet nagy hangsúlyt fektet a szereplésre. Az eredmények itt általában a valós erőviszonyokat tükrözik, és előrevetítik a teljes szezon kimenetelét.

Idén 21 nemzet 48 csapata vett részt a megmérettetésen, összesen 240 versenyző, 43 női és 18 junior ejtőernyős indult el a versenyen. A kiváló szervezés és a nagyszerű időjárási körülmények is segítették, hogy a versenyzők a legtöbbet hozhassák ki magukból.

A célbaugró világkupa-sorozat a magyar ejtőernyősöknek lett kitalálva

Férfi egyéniben az MH Kiss József 86. Helikopterdandár állományába tartozó Hirschler Gábor zászlós ezüstérmet szerzett (a mastereknél első lett), míg csapatversenyben szintén a második helyen landolt (az első csehek és a harmadik franciák között) a Magyar Honvédség válogatott ejtőernyős alakulata.

A magyar csapat ezzel a remek eredménnyel az összetett pontszámítás alapján előrelépett a világkupa második helyére, ami nagy mértékben köszönhető a jó egyéni teljesítményeknek és a sikeres felkészülésnek. Az első csapatba bekerült fiatal tehetséges ugrók is jól teljesítettek, remek formába lendült Bali Dávid őrmester és Szécsény Bálint őrvezető is.

Csapatban az első helyet a csehek, a harmadikat a franciák érték el. A (dobogó második fokán balról) Bánszki Tamás, Varga Tamás, Horváth Ferenc, Hirschler Bence és Hirschler Gábor alkotta magyar válogatott ezüstérmet nyert

Forrás: MH 86. Szolnok Helikopterbázis

Az olaszországi sikerek után a csapat folytatja a felkészülést a Nemzetközi Katonai Sporttanács által szervezett Katonai Ejtőernyős Világbajnokságra, amelyet novemberben Katarban rendeznek meg.