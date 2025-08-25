augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulók
Vízilabda

1 órája

Csak a hatodik helyezés jutott válogatottunknak

Címkék#egyénileg#Hanga Róbert#Monostori Samu#Rabb 3#csapatkapitány

Nem sikerült szépen zárnia az U18-as vízilabda-válogatottnak a nagyváradi Európa-bajnokságot. A spanyolok 10–7-re nyertek az ötödik helyért vívott mérkőzésen, így a magyar csapat – soraiban két szolnoki játékossal, Cseh Maxim és Monostori Samu személyében – a hatodik helyen fejezte be a tornát.

Varga Csaba

Nem sikerült a zárómeccs az U18-as vízilabda-válogatottnak a nagyváradi Eb-n, amely háromgóllal kikapott a spanyoloktól, így a hatodik helyen zárta a tornát.
 

szolnok
A szolnokiak: Monostori Samu (balról), Hangay Róbert, Cseh Maxim
Fotó: Facebook/Szolnoki Dózsa


A mieink, amelyben két szolnoki játékos Cseh Maxim és Monostori Samu is szerepelt, valamint Hanga Róbert a másodedző hibátlan csoportkör után a szerbektől kapott ki a negyeddöntőben, majd a horvátok legyőzésével érdemelte ki, hogy az ötödik helyért ugorjon medencébe. Előzetesen a magyar és a spanyol legénységnek sem az volt a terve, hogy a záró napon helyosztón küzdjön, ám az elődöntőbe kerülés egyik gárdának sem sikerült. Sajnos az ötödik helyért folyó csatát is elveszítette csapatunk.

Magyarország–Spanyolország 
7–10 (1–2, 1–2, 3–3, 2–3) 

Magyar gólszerzők: Rabb 3, Benedek 2, Cseh, Jámbor.

Az utanpotlassport.hu beszámolója szerint a spanyolok ellen a magyar csapat az első két negyedet egyaránt 2–1-re veszítette el, így a nagyszünetben 4–2-re vezetett az ellenfelük. A fordulás után is kiegyenlített játék folyt a vízben, ám a 3–3-as harmadik negyedet követően a záró játékrészből megint a spanyolok jöttek ki kicsivel jobban, és 10–7-es sikerrel ők szerezték meg az ötödik helyet.

A záró napon visszafogottabban játszott a magyar csapat, hiányzott a kreativitás a támadásokból, amit jelez, hogy az
eddigi meccseiken mindig eljutottak legalább tizenkét gólig a fiúk, a spanyolok ellen azonban csak hétig sikerült.

– Úgy gondolom, hogy csapatszinten és egyénileg is mindenki nagyon sokat fejlődött – mondta a csapatkapitány, Cseh Maxim a vlv.hu-nak. – Tudtunk mentálisan, fizikailag, játékbeli dolgokban is fejlődni. És mindenki tudja építeni a jövőjét. Tud hozzátenni a pluszdolgokat a következő szezonhoz. És úgy gondolom, hogy nagyon jó nyáron vagyunk túl. Talán ez a hatodik hely nem a megfelelő hely nekünk. De most így sikerült, tehát ott vagyunk, ahol kell lennünk.

Az Európa-bajnoki címet Montenegró szerezte meg miután a döntőben 13–9-re legyőzte a Szerbiát. A bronzcsatában pedig a görögök 12–11-re verték az olaszokat. Válogatottunknak pedig meg kellett elégednie a hatodik pozícióval a kontinenstornán.

