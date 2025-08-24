Cseh Sándor titkokról és kihívásokról – ismerje meg az embert, akit a póló és a család éltet!

Legújabb podcastepizódunkban Cseh Sándor, a magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya volt a vendégünk, akivel örömmel nyugtáztuk, hogy csapatunk a várakozáson felül szerepelt a szingapúri világbajnokságon, ahol ezüstérmet szerzett.

Cseh Sándor volt a Szoljon.hu podcaststúdiójának vendége, a szolnoki szakemberrel Varga Csaba sportújságíró beszélgetett

Fotó: Major Angéla

Cseh Sándor a stúdióban is otthonosan mozgott

A szakember egykoron játékosként a szolnoki csapat soraiban ontotta a gólokat. Később edzőként végig járta a szamárlétrát. Tíz éven át, 2018-ig volt a Szolnoki Dózsa-Közgép vezetőedzője, ebben az időszakban három-három bajnoki és Magyar Kupa-győzelmet szerzett csapatával. Nemzetközi porondon Bajnokok Ligáját és az Európai szuperkupát is megnyerte a szolnokiakkal. Később a magyar szövetség utánpótlás igazgatójaként dolgozott. Tavaly a párizsi olimpián még társkapitányként irányította az ötödik helyen végző női válogatottunkat. Az elmúlt év októbere óta pedig egyedüli kapitányként vezeti hölgycsapatunkat.

A podcast adásunkban hallhatnak arról:

mit csinál a kapitány, ha vége a meccsnek, mikor és hogyan készül a következő csatára;

milyen a kapcsolata van a csapattal, mit gondol arról, hogy válogattunk egyik játékosa, Ribanszka Natasa nem régiben azt nyilatkozta, hogy Sanyi teljesen másképpen látja a vízilabdát, mint bárki más, akivel eddig a pályafutása során találkozott;

az elmúlt fél évben Kínában a világkupán és szingapuri világbajnokságon járt, volt-e ideje körülnézni a két városban, ajándékot vásárolni a szeretteinek;

hogyan oldja meg a Szolnok és Budapest közötti ingázást;

két fiú édesapja, közülük Alex Pécsett, míg Maxim Szolnokon játszik, épp készül az U18-as Európa-bajnokságra – mi a fontosabb számukra: a tanulás, vagy a sport;

mi a véleménye egykori csapata, a Szolnoki Dózsa elmúlt évadbeli szerepléséről?

Hallgassa meg legújabb epizódunkat, és ismerje meg közelebbről Cseh Sándort – nemcsak a győztes taktikák mögött álló kapitányt, hanem az embert is, aki egyszerre él a vízilabda, a család és a mindennapok kihívásainak sodrásában!