1 órája
Cseh Sándor titkokról és kihívásokról – ismerje meg az embert, akit a póló és a család éltet!
Egy ideje már véget ért a vízilabda világbajnokság. Vajon mit csinál holt időszakban Cseh Sándor, női válogatottunk szolnoki szövetségi kapitánya? A vébén elveszítettük az aranyat, vagy megnyertük az ezüstérmet? Többek között ezekre a kérdésekre is kerestük a választ, és természetesen szót ejtettünk az elmúlt időszak eredményeiről, valamint a jövőről is beszélgetünk a szolnoki kötődésű szakemberrel. Hallgassa meg podcastadásunkat!
Legújabb podcastepizódunkban Cseh Sándor, a magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya volt a vendégünk, akivel örömmel nyugtáztuk, hogy csapatunk a várakozáson felül szerepelt a szingapúri világbajnokságon, ahol ezüstérmet szerzett.
Cseh Sándor a stúdióban is otthonosan mozgott
A szakember egykoron játékosként a szolnoki csapat soraiban ontotta a gólokat. Később edzőként végig járta a szamárlétrát. Tíz éven át, 2018-ig volt a Szolnoki Dózsa-Közgép vezetőedzője, ebben az időszakban három-három bajnoki és Magyar Kupa-győzelmet szerzett csapatával. Nemzetközi porondon Bajnokok Ligáját és az Európai szuperkupát is megnyerte a szolnokiakkal. Később a magyar szövetség utánpótlás igazgatójaként dolgozott. Tavaly a párizsi olimpián még társkapitányként irányította az ötödik helyen végző női válogatottunkat. Az elmúlt év októbere óta pedig egyedüli kapitányként vezeti hölgycsapatunkat.
A podcast adásunkban hallhatnak arról:
- mit csinál a kapitány, ha vége a meccsnek, mikor és hogyan készül a következő csatára;
- milyen a kapcsolata van a csapattal, mit gondol arról, hogy válogattunk egyik játékosa, Ribanszka Natasa nem régiben azt nyilatkozta, hogy Sanyi teljesen másképpen látja a vízilabdát, mint bárki más, akivel eddig a pályafutása során találkozott;
- az elmúlt fél évben Kínában a világkupán és szingapuri világbajnokságon járt, volt-e ideje körülnézni a két városban, ajándékot vásárolni a szeretteinek;
- hogyan oldja meg a Szolnok és Budapest közötti ingázást;
- két fiú édesapja, közülük Alex Pécsett, míg Maxim Szolnokon játszik, épp készül az U18-as Európa-bajnokságra – mi a fontosabb számukra: a tanulás, vagy a sport;
- mi a véleménye egykori csapata, a Szolnoki Dózsa elmúlt évadbeli szerepléséről?
Hallgassa meg legújabb epizódunkat, és ismerje meg közelebbről Cseh Sándort – nemcsak a győztes taktikák mögött álló kapitányt, hanem az embert is, aki egyszerre él a vízilabda, a család és a mindennapok kihívásainak sodrásában!
Szoljon podcast
