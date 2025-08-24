augusztus 24., vasárnap

Cseh Sándor titkokról és kihívásokról – ismerje meg az embert, akit a póló és a család éltet!

Címkék#szoljon.hu podcast#női vízilabda#Cseh Sándor

Egy ideje már véget ért a vízilabda világbajnokság. Vajon mit csinál holt időszakban Cseh Sándor, női válogatottunk szolnoki szövetségi kapitánya? A vébén elveszítettük az aranyat, vagy megnyertük az ezüstérmet? Többek között ezekre a kérdésekre is kerestük a választ, és természetesen szót ejtettünk az elmúlt időszak eredményeiről, valamint a jövőről is beszélgetünk a szolnoki kötődésű szakemberrel. Hallgassa meg podcastadásunkat!

Varga Csaba
Cseh Sándor titkokról és kihívásokról – ismerje meg az embert, akit a póló és a család éltet!

Legújabb podcastepizódunkban Cseh Sándor, a magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya volt a vendégünk, akivel örömmel nyugtáztuk, hogy csapatunk a várakozáson felül szerepelt a szingapúri világbajnokságon, ahol ezüstérmet szerzett. 

Cseh Sándor
Cseh Sándor volt a Szoljon.hu podcaststúdiójának vendége, a szolnoki szakemberrel Varga Csaba sportújságíró beszélgetett
Fotó: Major Angéla

Cseh Sándor a stúdióban is otthonosan mozgott

A szakember egykoron játékosként a szolnoki csapat soraiban ontotta a gólokat. Később edzőként végig járta a szamárlétrát. Tíz éven át, 2018-ig volt a Szolnoki Dózsa-Közgép vezetőedzője, ebben az időszakban három-három bajnoki és Magyar Kupa-győzelmet szerzett csapatával. Nemzetközi porondon Bajnokok Ligáját és az Európai szuperkupát is megnyerte a szolnokiakkal. Később a magyar szövetség utánpótlás igazgatójaként dolgozott. Tavaly a párizsi olimpián még társkapitányként irányította az ötödik helyen végző női válogatottunkat. Az elmúlt év októbere óta pedig egyedüli kapitányként vezeti hölgycsapatunkat

A podcast adásunkban hallhatnak arról: 

  • mit csinál a kapitány, ha vége a meccsnek, mikor és hogyan készül a következő csatára;
  • milyen a kapcsolata van a csapattal, mit gondol arról, hogy válogattunk egyik játékosa, Ribanszka Natasa nem régiben azt nyilatkozta, hogy Sanyi teljesen másképpen látja a vízilabdát, mint bárki más, akivel eddig a pályafutása során találkozott;
  • az elmúlt fél évben Kínában a világkupán és szingapuri világbajnokságon járt, volt-e ideje körülnézni a két városban, ajándékot vásárolni a szeretteinek; 
  • hogyan oldja meg a Szolnok és Budapest közötti ingázást; 
  • két fiú édesapja, közülük Alex Pécsett, míg Maxim Szolnokon játszik, épp készül az U18-as Európa-bajnokságra – mi a fontosabb számukra: a tanulás, vagy a sport;
  • mi a véleménye egykori csapata, a Szolnoki Dózsa elmúlt évadbeli szerepléséről?

Hallgassa meg legújabb epizódunkat, és ismerje meg közelebbről Cseh Sándort – nemcsak a győztes taktikák mögött álló kapitányt, hanem az embert is, aki egyszerre él a vízilabda, a család és a mindennapok kihívásainak sodrásában!

 

Szoljon podcast

