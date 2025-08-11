Stabilizálná helyét a középmezőnyben a Cserkeszőlő

A 2024/2025-ös szezonban a Cserkeszőlő SE a 12. helyen végzett a vármegyei élvonalban. Az idény közben edzőváltás történt: télen Sallai Róbert vette át a szakmai munkát, és a tavaszi félévben rögtön új lendületet próbált adni a gárdának. Bár pontszámban kissé elmaradtak a saját elvárásaitól, a játék képe, a csapategység és a mentalitás látványosan fejlődött. Most a cél a középmezőnyben való stabil helyezés, titkos vágyként pedig a tabella első felébe kerülés.

Nagy változáson ment át a Cserkeszőlő SE kerete az előző idényhez képest

Fotó: Pesti József/MW-archív

– Hogyan értékeli a csapat előző szezonját?

– Télen kerültem a csapathoz, így az őszi szereplést nem szeretném értékelni. A tavaszi idény során viszont látható volt a fejlődés minden téren – nemcsak az eredményekben, hanem a játék minőségében, a hozzáállásban, a fizikális állapotban és a csapat önbizalmában is. Több szoros mérkőzést játszottunk erősebb ellenfelekkel szemben, sőt, idegenben Szajolban is győzni tudtunk. Ha a pontok számát nézem, valamivel kevesebbet szereztünk a tervezettnél, de a mutatott játék és az előrelépés egyértelmű, ezért összességében pozitívan értékelem a tavaszt.

– Az új bajnoki idénynek milyen célkitűzésekkel vágnak neki az előzőhöz képest?

–A minimális cél, hogy stabilizáljuk a helyünket a középmezőnyben, és a tavasszal megkezdett fejlődést tovább vigyük. A saját, titkolt célom az, hogy a 16 csapatos tabella első felében végezzünk. Nem ragaszkodom konkrét helyezéshez, sokkal fontosabb, hogy a szezon végére egy összeszokott, szervezett, versenyképes csapatunk legyen, amely a középmezőny elején tud állandóan jelen lenni.

– Milyen változások történtek a keretben a nyár folyamán?

– Több távozónk volt, közülük Molnár Zsolt a Hosszúhetényhez. Hervay Csaba a Kunszentmárton igazolt, Ladányi Tibor Kengyelen folytatja, Szabó Ferenc pedig Békésszentandrásra ment. Érkező oldalon jóval aktívabbak voltunk: Takács János (Szarvas), Urbán István (Csanytelek), Csáki Dávid (Baks), Viczián Ferenc (Kunszentmárton), Szabados Sándor (Kunszentmárton), Szabó Bogár Dávid (Csongrád) és Bálint Kevin (Fegyvernek) csatlakozott a kerethez. Az új játékosok érkezése nemcsak frissítette a csapatot, hanem több poszton is nagyobb variációs lehetőséget ad.