Csikós Zsóka bronzérmes a királynőszámban a milánói vb-n

A Mórocz István–Tóth Petra edzőpáros tanítványa, Csikós Zsóka pénteken óriásit ment ezer méteren, megszerezve pályafutása gyorsasági szakágban az első felnőtt világbajnoki címét.

Csikós Zsóka az Eb-n: jogos az öröme, hiszen bronzérmet szerzett az olimpiai távon

Forrás: kajakkenusport.hu

Az aranyérem megszerzése után, ismét nagyot ment Csikós Zsóka

A királynő számban, az 500 méteres olimpiai távon is magabiztosan kezdett a Szolnoki Kajak-Kenu Klub kiválósága, a pénteki középfutamok során csak az új-zélandi Aimee Fisher, – aki ebben számban negyedik volt a párizsi olimpián – evezett nála jobb időt. A döntőben közéjük a lengyelek idei Eb-másodikja, a lengyel Anna Pulawska férkőzött be az ötös pályára, míg a kínaiak olimpiai ötödikje, Vang Nan az egyes pályáról rajtolt.

Nem a legjobban kezdett Zsóka, a kettesen az ausztrál Natalia Drobot indult el nagyon, míg a középső pályák igyekeztek lő-távon belül maradni. Zsóka ötödik volt féltávnál, majd ő, illetve a lengyel Pulawska is megindította a hajóját. A hajrában Drobot fáradni látszott, Pulawska meg is előzte és Zsóka iszonyatosan jött fel, végül a harmadik helyen ért célba, megszerezve ezzel már a második érmét Milánóban.

– Először azt hittem, hogy második vagyok, de aztán kiderült, hogy harmadik. Nem baj, olimpiai számban dobogózni szerintem fantasztikus – nyilatkozott a 24 éves szolnoki kajakos a honi szövetség honlapján. – Örültem, hogy az ausztrál leány ment az egyik oldalalom, a lengyel pedig a másikon. Talán másokat meglepett, de én számítottam arra, hogy az ausztrál ellenfelem jó lesz, követtem a szereplését. Azt is gondoltam, hogy Anna Pulawska vissza szeretne vágni az Eb-ért. Én próbáltam hasonló taktikával menni, mint akkor, és igazából bejött, mert most is jó eredményt tudtam vele elérni.

A szolnokiak üdvöskéje vasárnap 15.15 órakor még 5000 méteren is vízre száll majd Milánóban.