Csikós Zsóka bronzérmes a királynőszámban a milánói vb-n
Szombaton is remekeltek a magyar kajakosok és kenusok a milánói világbajnokságon. Mieink közül Kopasz Bálint (K–1 1000 m) és férfi kenu négyesünk (Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel) az első helyen ért célba. Adolf Balázs (C–1 1000 m) és a szolnoki Csikós Zsóka (K–1 500 m) bronzérmet szerzett, Opavszky Réka (C–1 500 m) a negyedik, női C–2 200 méteres csapatunkk (Kiss Ágnes, Nagy Bianka) az ötödik helyen végzett.
A Mórocz István–Tóth Petra edzőpáros tanítványa, Csikós Zsóka pénteken óriásit ment ezer méteren, megszerezve pályafutása gyorsasági szakágban az első felnőtt világbajnoki címét.
Az aranyérem megszerzése után, ismét nagyot ment Csikós Zsóka
A királynő számban, az 500 méteres olimpiai távon is magabiztosan kezdett a Szolnoki Kajak-Kenu Klub kiválósága, a pénteki középfutamok során csak az új-zélandi Aimee Fisher, – aki ebben számban negyedik volt a párizsi olimpián – evezett nála jobb időt. A döntőben közéjük a lengyelek idei Eb-másodikja, a lengyel Anna Pulawska férkőzött be az ötös pályára, míg a kínaiak olimpiai ötödikje, Vang Nan az egyes pályáról rajtolt.
Nem a legjobban kezdett Zsóka, a kettesen az ausztrál Natalia Drobot indult el nagyon, míg a középső pályák igyekeztek lő-távon belül maradni. Zsóka ötödik volt féltávnál, majd ő, illetve a lengyel Pulawska is megindította a hajóját. A hajrában Drobot fáradni látszott, Pulawska meg is előzte és Zsóka iszonyatosan jött fel, végül a harmadik helyen ért célba, megszerezve ezzel már a második érmét Milánóban.
– Először azt hittem, hogy második vagyok, de aztán kiderült, hogy harmadik. Nem baj, olimpiai számban dobogózni szerintem fantasztikus – nyilatkozott a 24 éves szolnoki kajakos a honi szövetség honlapján. – Örültem, hogy az ausztrál leány ment az egyik oldalalom, a lengyel pedig a másikon. Talán másokat meglepett, de én számítottam arra, hogy az ausztrál ellenfelem jó lesz, követtem a szereplését. Azt is gondoltam, hogy Anna Pulawska vissza szeretne vágni az Eb-ért. Én próbáltam hasonló taktikával menni, mint akkor, és igazából bejött, mert most is jó eredményt tudtam vele elérni.
A szolnokiak üdvöskéje vasárnap 15.15 órakor még 5000 méteren is vízre száll majd Milánóban.
