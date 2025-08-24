23 perce
Ezúttal az ötödik helyen végzett Csikós Zsóka a vb-n
A milánói kajak-kenu világbajnokság vasárnap délutáni programjában az 5000 méteres számok szerepeltek. A szolnokiak kajakosa, Csikós Zsóka éremesélyesnek számított, ám egy technikai hiba miatt hátrányba került, végül az ötödik helyen ért célba.
Csikós Zsóka számára sem indult jól a női verseny zárószáma.
Nem vár fordulat vágta keresztbe Csikós Zsóka versenyét
Az ezren világbajnok, ötszázon pedig bronzérmes szolnoki kajakos az első futás után másodikként indult el, azonban váratlanul kiállt a mezőnyből. A honi szövetség honlapjának beszámolójából kiderült, hogy megsérült a hajójának a kormánya, amit ugyan sikerült orvosolni, azonban a mezőny végére, a huszadik hely környékére tért vissza. Zsóka, aki két hónapja megnyerte ezt a számot a rasicei Eb-n, ezúttal is bizonyította, hogy ő nem az a fajta, aki egykönnyen feladja, a mezőny után eredt, végül az ötödik helyen ért célba.
Összességében a magyar válogatott ismét éremtáblázat élén végzett, a gyorsasági és a para szakágat is beleértve 7 arany, 3 ezüst és 5 bronzéremmel zárta a világbajnokságot.
