Ezúttal az ötödik helyen végzett Csikós Zsóka a vb-n

Forrás: Czeglédi Zsolt / MT

Nem vár fordulat vágta keresztbe Csikós Zsóka versenyét

Az ezren világbajnok, ötszázon pedig bronzérmes szolnoki kajakos az első futás után másodikként indult el, azonban váratlanul kiállt a mezőnyből. A honi szövetség honlapjának beszámolójából kiderült, hogy megsérült a hajójának a kormánya, amit ugyan sikerült orvosolni, azonban a mezőny végére, a huszadik hely környékére tért vissza. Zsóka, aki két hónapja megnyerte ezt a számot a rasicei Eb-n, ezúttal is bizonyította, hogy ő nem az a fajta, aki egykönnyen feladja, a mezőny után eredt, végül az ötödik helyen ért célba.

Összességében a magyar válogatott ismét éremtáblázat élén végzett, a gyorsasági és a para szakágat is beleértve 7 arany, 3 ezüst és 5 bronzéremmel zárta a világbajnokságot.