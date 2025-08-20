Csikós Zsóka két számban is futamgyőztes

Szerdától vasárnapig tart a kajak-kenu világbajnokság, amelynek Milánó ad otthont. Összesen 35 magyar sportoló száll majd vízre, köztük lesz három Szolnok vármegyei kötődésű kajakos: Csikós Zsóka, Tamási Zsombor és Kiss Erik.

Csikós Zsóka két futamgyőzelemmel kezdte a világbajnokságot

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI





A szolnoki nevelésű kajakos, Tamási Zsombor, aki három éve az MTK versenyzője Opavszky Márk, Fodor Bence és Balogh Gergely társaságában az 500 méteren rajtoló négyesben ül. Az újonc kvartett második lett előfutamában szerdán, így a csütörtökön 14.12-kor kezdődő középdöntőben folytathatja szereplését.

A tiszafüredi kötődésű para kajakos, Kiss Erik a KL3 kategóriában 200 méteren áll rajthoz, először csütörtökön 16 órától teszi vízre hajóját.

Csikós Zsóka a Szolnoki Kajak-Kenu Klub háromszoros Eb aranyérmes kiválósága szerdán az 1000 méter előfutamát fölényesen megnyerte, ezzel a péntek 15.30-kor rajtoló döntőbe jutott. Lapzártakor kaptuk, hogy Zsóka az 500 méter előfutamát is az élen zárta, ezzel a pénteki 11-kor kezdődő elődöntőbe kvalifikálta magát. Az elődöntőket és finálékat az M4 Sport is élőben közvetíti majd.