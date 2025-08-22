augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Labdarúgás

3 órája

Dobogosók csatájával indul a szezon

Címkék#Penti Alex#Keő József#Légrádi Patrik#Vármegye I Forduló#labdarúgás

A hétvégén rajtol a vármegye I. osztály új idénye. A nyitóforduló rögtön rangadóval kezdődik: a tavalyi ezüstérmes Mezőtúr hazai pályán fogadja a bronzérmes Jászfényszarut. Mindkét gárda jelentősen átalakult a nyáron, így kérdés, hogy ki tud hamarabb ritmust találni.

A sorsolás rögtön igazi csemegét hozott a vármegyei I. osztály első fordulójában: a tavalyi ezüstérmes Mezőtúr hazai pályán fogadja a bronzérmes Jászfényszarut. A két csapat tavaly bőven száz fölötti gólt termelt, most viszont alaposan átalakult kerettel vágnak neki a szezonnak.

A Jászfényszaru megújult kerettel és új edzőpárossal vág neki az idei pontvadászatnak
Fotó: Pesti József

Vármegye I. Forduló mérkőzése

Mezőtúr–Jászfényszaru
szombat. 17.00

A mezőtúriaknál Erdősi Gyula immár tizedik éve irányít, és bár a tavalyi ezüst nagy siker volt, a nyár sok változást hozott. Több rutinos labdarúgó távozott, köztük a klubikon Pesti Zoltán, aki hat év után intett búcsút. – Ilyen sok mozgás talán még nem is volt az utóbbi években. Most minden azon múlik, a fiatalok mennyire gyorsan veszik fel a ritmust – mondta a vezetőedző. A keretbe számos tehetség érkezett, köztük ifiből felhozott játékosok, akiktől nagy munkabírást vár a szakmai stáb. A cél: biztos középmezőny, és ha minden jól alakul, akár ennél is előrébb.  

Mezőtúr várható kezdőcsapata: Nagy Dominik – Keő József, Légrádi Patrik, Penti Alex, Tőke Imre – Susa Zoltán, Novodomszky Zsombor, Palatinusz Attila, Czakó Krisztián – Gelénesi Richárd, Rentler Milán.

Erdősi Gyula:  –Az első hazai mérkőzésen mindenképpen itthon szeretnénk tartani a három pontot, bár nehéz megítélni a két csapat jelenlegi formáját. Mindkét gárda átalakulóban van, mi is szinte új csapatot építünk. Bízom benne, hogy egy jó mérkőzésen sikerül megszerezni a győzelmet.

A Jászfényszaru oldalán szintén nagy volt a felfordulás. A korábbi edző, Kemecsi László és több meghatározó játékos is távozott, így a kupagyőztes és bronzérmes gárda teljesen új edzőpárossal, Besenyi Gáborral és Tüdős Dáviddal vág neki a szezonnak.

–Összesen hat napom maradt, hogy közel egy kezdőcsapatnyi játékost igazoljak. – idézte fel Besenyi. Az érkezők között van több tapasztalt futballista, de a keret szűk, a felkészülés alatt sérülések és hiányzások is nehezítették a munkát.  A fényszaruiak így is próbálnak pozitívan tekinteni a rajtra, még ha a körülmények nem is ideálisak. 

A Jászfényszaru várható kezdőcsapata: Kovács Tamás – Kövér Botond, Vaszicsku Zoltán, Penczner Vilmos, Szekeres András – Fonád Levente, Ludasi Martin, Csillik Kristóf, Bazsó Dávid– Bartalis Bence Tajti Bálint.

Besenyi Gábor: – Szeretnénk jól rajtolni, de nehezíti a helyzetünket, hogy két kezdőjátékosunkat nélkülöznünk kell, ami most nagy problémát jelent számunkra. Egyből egy jó kis mérkőzéssel indul a bajnokság, ráadásul Mezőtúrról nem sok csapat szokott három ponttal hazamenni. Valamit ki kell találnunk, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Úgy gondolom, jobb helyzetben lennénk, ha a két játékosunk rendelkezésre állna, de akaratban biztosan nem lesz hiány. Nagyon fontos lesz, ki szerzi az első gólt, az sokat fog számítani.

További mérkőzések: Jánoshida–Lurkó Focimánia, Kisújszállás–Törökszentmiklós, Abádszalók–Kenderes, Zagyvarékas–Tószeg (szombat, 17.00), Cserkeszőlő–Tiszaszentimre (vasárnap, 17.00), Szajol–Jászberény Szolnoki MÁV–Rákóczifalva (szerda, 17.00).

