Dobogosók csatájával indul a szezon

A sorsolás rögtön igazi csemegét hozott a vármegyei I. osztály első fordulójában: a tavalyi ezüstérmes Mezőtúr hazai pályán fogadja a bronzérmes Jászfényszarut. A két csapat tavaly bőven száz fölötti gólt termelt, most viszont alaposan átalakult kerettel vágnak neki a szezonnak.

A Jászfényszaru megújult kerettel és új edzőpárossal vág neki az idei pontvadászatnak

Fotó: Pesti József

Vármegye I. Forduló mérkőzése

Mezőtúr–Jászfényszaru

szombat. 17.00

A mezőtúriaknál Erdősi Gyula immár tizedik éve irányít, és bár a tavalyi ezüst nagy siker volt, a nyár sok változást hozott. Több rutinos labdarúgó távozott, köztük a klubikon Pesti Zoltán, aki hat év után intett búcsút. – Ilyen sok mozgás talán még nem is volt az utóbbi években. Most minden azon múlik, a fiatalok mennyire gyorsan veszik fel a ritmust – mondta a vezetőedző. A keretbe számos tehetség érkezett, köztük ifiből felhozott játékosok, akiktől nagy munkabírást vár a szakmai stáb. A cél: biztos középmezőny, és ha minden jól alakul, akár ennél is előrébb.

Mezőtúr várható kezdőcsapata: Nagy Dominik – Keő József, Légrádi Patrik, Penti Alex, Tőke Imre – Susa Zoltán, Novodomszky Zsombor, Palatinusz Attila, Czakó Krisztián – Gelénesi Richárd, Rentler Milán.

Erdősi Gyula: –Az első hazai mérkőzésen mindenképpen itthon szeretnénk tartani a három pontot, bár nehéz megítélni a két csapat jelenlegi formáját. Mindkét gárda átalakulóban van, mi is szinte új csapatot építünk. Bízom benne, hogy egy jó mérkőzésen sikerül megszerezni a győzelmet.

A Jászfényszaru oldalán szintén nagy volt a felfordulás. A korábbi edző, Kemecsi László és több meghatározó játékos is távozott, így a kupagyőztes és bronzérmes gárda teljesen új edzőpárossal, Besenyi Gáborral és Tüdős Dáviddal vág neki a szezonnak.

–Összesen hat napom maradt, hogy közel egy kezdőcsapatnyi játékost igazoljak. – idézte fel Besenyi. Az érkezők között van több tapasztalt futballista, de a keret szűk, a felkészülés alatt sérülések és hiányzások is nehezítették a munkát. A fényszaruiak így is próbálnak pozitívan tekinteni a rajtra, még ha a körülmények nem is ideálisak.

A Jászfényszaru várható kezdőcsapata: Kovács Tamás – Kövér Botond, Vaszicsku Zoltán, Penczner Vilmos, Szekeres András – Fonád Levente, Ludasi Martin, Csillik Kristóf, Bazsó Dávid– Bartalis Bence Tajti Bálint.