Győzelemmel nyitott a szolnokiakkal felálló U18-as vízipólócsapatunk az EB-n

A Korényi Balázs szövetségi edző – egyik segítője a szolnoki Hangay Róbert – vezette magyar csapat hétfőn délután a hollandok ellen játszotta az első csoportmeccsét az Európa-bajnokságon. Az utanpotlasport.hu beszámolója szerint a mieink az első negyed után 4–3-ra vezettek, majd a félidőre sikerült háromra növelni az előnyt (8–5). A folytatásban aztán nem forgott veszélyben a magyar fiúk sikere, és a válogatottunk végül magabiztosan, 15–11-re nyert a nyitó meccsen. Legeredményesebbként Benedek Mór négygólig jutott. Folytatás kedden a görögök, majd szerdán az olaszok ellen.

A magyar válogatott, első sor balról az első Cseh Maxim, míg Monostori Samu a harmadik Fotó: VLV

A folytatás további két meccs függvénye, elvégre a lebonyolítás a megszokott: az első helyezett kettő pihenőnap után a negyeddöntőben folytatja, a harmadik-negyedikek pedig keresztbe játszanak a második divízióban élen záró csapatokkal.

Magyarország–Hollandia 15–11 (4–3, 4–2, 2–2, 5–4)

Magyar gólszerzők: Benedek 4, Bella 3, Rabb 2, Mohos 2, Fiedler 2, Cseh, Paján. Az A-csoport másik mérkőzésén: Olaszország–Görögország 14–9.