1 órája
Győzelemmel nyitott a szolnokiakkal felálló U18-as vízipólócsapatunk az EB-n
A romániai Nagyvárad ad otthont a vízilabda U18-as korosztályos Európa-bajnokságnak. A magyar csapat tagja a Szolnoki Dózsa Praktiker két tehetséges fiatalja: Cseh Maxim, mint csapatkapitány és Monostori Samu. Válogatottunk a rajton négygóllal legyőzte a holland együttest.
A Korényi Balázs szövetségi edző – egyik segítője a szolnoki Hangay Róbert – vezette magyar csapat hétfőn délután a hollandok ellen játszotta az első csoportmeccsét az Európa-bajnokságon. Az utanpotlasport.hu beszámolója szerint a mieink az első negyed után 4–3-ra vezettek, majd a félidőre sikerült háromra növelni az előnyt (8–5). A folytatásban aztán nem forgott veszélyben a magyar fiúk sikere, és a válogatottunk végül magabiztosan, 15–11-re nyert a nyitó meccsen. Legeredményesebbként Benedek Mór négygólig jutott. Folytatás kedden a görögök, majd szerdán az olaszok ellen.
A folytatás további két meccs függvénye, elvégre a lebonyolítás a megszokott: az első helyezett kettő pihenőnap után a negyeddöntőben folytatja, a harmadik-negyedikek pedig keresztbe játszanak a második divízióban élen záró csapatokkal.
Magyarország–Hollandia 15–11 (4–3, 4–2, 2–2, 5–4)
Magyar gólszerzők: Benedek 4, Bella 3, Rabb 2, Mohos 2, Fiedler 2, Cseh, Paján. Az A-csoport másik mérkőzésén: Olaszország–Görögország 14–9.