A csoportelsőségért játszik kosárlabda-válogatottunk

A felek első meccsét a mieink kiütéssel, 38 pont különbséggel nyerték a Szolnokon lejátszott találkozón. A képlet egyszerű volt, ha a második összecsapáson is nyer csapatunk, akkor csoportelsőként végez, annak hozományaként Görögországgal, Montenegróval és Portugáliával kerül egy négyesbe a novemberi selejtező körben. Ha viszont a második helyen fejezik be az előselejtezőt, akkor Franciaország, Belgium és Finnország vár majd Pallai Tamásékra. – Nyilván nem lesz ez egyszerű feladat a szkopjei fellépés, teljesen más mérkőzés lesz, mint a szolnoki – mondta még az elutazás előtt, Gasper Okorn, válogatottunk szövetségi kapitánya, a BB1-nek. – Ismerve a dél-szláv mentalitást, a macedónok otthoni környezetben motiváltak lesznek ez biztos, meg akarják mutatni, hogy több van bennük, illetve ők már tét nélkül játszhatnak, ami tud előny is lenni. Ráadásul az utazás is viszontagságosra sikerült, a mieink járattörlés miatt csak jóval éjfél után szerdán érkeztek meg Szkopjéba.

Nate Reuvers (labdával) és társai Szkopjéban is nyerni akarnak

Fotó: Nagy Balázs

Az állás: 1. Románia 7 pont/4 mérkőzés, 2. Magyarország 5/3, 3. Észak-Macedónia 3/3.

A magyar csapat programja és eredményei

Augusztus 6., szerda: Románia–Magyarország 76–64.

Augusztus 9., szombat: Magyarország–Észak-Macedónia 96–58.

Augusztus 16., szombat: Magyarország–Románia 86–66.

Augusztus 20., szerda: Észak-Macedónia–Magyarország, Szkopje, (Tv: M4 Sport), 19.00.