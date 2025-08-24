augusztus 24., vasárnap

Vízilabda

A szolnoki Cseh Maxim féltucat gólt lőtt a horvátoknak az U18-as Európa-bajnokságon

Az 5–8. helyért folyó csatározások első meccsén U18-as vízilabda-válogatottunk négy góllal legyőzte a horvát csapatot a Nagyváradon zajló kontinensviadalon.

Varga Csaba
A szolnoki Cseh Maxim féltucat gólt lőtt a horvátoknak az U18-as Európa-bajnokságon

Cseh Maxim (fekete sapkában) és társai a spanyolok ellen zárják az Eb-t

Forrás: waterpolo.hu/archív

Válogatottunknak nem sikerült a négy közé jutnia az U18-as Európa-bajnokságon, ezért a folytatásban az 5-8. hely valamelyikéért lesznek érdekeltek.

Cseh Maxim az Európa-bajnokságon
Cseh Maxim (fekete sapkában) és társai a spanyolok ellen zárják az Európa-bajnokságot
Forrás: waterpolo.hu/archív

– Ugyanolyan kemény meccsekre számítok, mint volt a szerbek ellen. A horvátok is el vannak keseredve, mi is, az fog nyerni, aki gyorsabban tud továbblépni a vesztes negyeddöntőn – mondta VLV-nek, a szolnoki Cseh Maxim.

Ami nagy csatában a mieinknek sikerült a horvát csapattal szemben.

Európa-bajnokság: Magyarország–Horvátország 18–14 (6–6, 3–5, 4–0, 5–3)

Magyar gólszerzők: Benedek 6, Cseh M. 6, Csendes, Paján, Rabb, Bella, Divjak, Kiss Cs.

Kiváló második félidei teljesítménnyel, egy négyperces emberhátrányt túlélve, kétgólos hátrányból felállva győzte le a horvátokat válogatottunk. Csapatunkból Benedek Mór (a legendás olimpiai bajnokunk, Benedek Tibor fia) és Cseh Maxim egyaránt remekeltek 6-6 gólt termeltek. Valamint a nagyszünet utáni jó védekezés döntött a mieink javára.

Vasárnap tehát a spanyolok ellen ugrik medencébe csapatunk az ötödik helyért. A harmadik helyért Olaszország–Görögország, míg a fináléban Szerbia–Montenegró mérkőzést rendeznek.

 

