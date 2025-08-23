Hatalmasat küzdött, de kikapott a nagy riválistól a szolnokiakkal felálló U18-as válogatott

Mint azt hírportálunk is megírta, a két Szolnoki Dózsa Praktiker játékossal, Cseh Maximmal és Monostori Samuval felálló U18-as válogatottunk hibátlanul az első helyen végzett csoportjában, és így a szerbekkel mérkőzött a négy közé jutásért az Európa-bajnokságon. Sajnos déli szomszédaink örülhettek a meccs végén.

Cseh Maximék csak az 5–8. helyért folytathatják az Európa-bajnokságon

Fotó: Kovács Anikó/MVLSZ

Európa-bajnokság: Magyarország–Szerbia 13–14 (3–3, 4–4 2–3, 4–4)

Magyar gólszerzők: Benedek 7, Paján 2, Cseh 2, Fiedler, Monostori.

A Korényi Balázs szövetségi edző és segítője, a szolnoki Hangay Róbert vezette csapatunk péntek este tehát a szerbekkel találkozott az elődöntőbe jutásért a korosztályos Eb-n. Az Utanpotlassport.hu beszámolója szerint rendkívül szoros csatát hozott a negyeddöntő, ugyanis a meccs első felében fej fej mellett haladtak a felek, így a félidőben 7–7 állt az eredményjelzőn. Majd ez a meccskép a folytatásban sem változott túlságosan, a szerbek egygólos előnyéről indult a negyedik negyed, 9–10. A záró szakaszban aztán az ellenfél már többször is ellépett két góllal, de a mieinknek 12–12-nél aztán összejött az egyenlítés. A végjátékban azonban a szerencsésebb és jobban koncentráló szerbek 14–13-ra megnyerték a meccset, és ezzel az elődöntőbe jutottak, míg a mieink majd az 5–8. hely valamelyikéért folytathatják

Csapatunk tehát a helyosztók első körében szombaton 16.30 órától a horvát együttessel méri össze erejét.