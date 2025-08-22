Ezek a sportprogramok várnak ránk hétvégén

Labdarúgásban NB I-es és NB II-es forduló, valamint a Magyar Kupa is színesíti a hétvégét. A sportműsorban a vármegyei I. osztály nyitánya is helyet kap, miközben a MotoGP mezőnye Balatonfőkajáron száguld, Milánóban pedig a kajak-kenu világbajnokság zajlik.

Vármegyénk részletes sportműsora

Szombati sportműsor:

Labdarúgás

NB I, 5. forduló: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 17.45, Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 20.15 (tv: M4 Sport)

Magyar Kupa, 2. forduló: 43. sz. Építők SK (BLSZ I.)–Martfűi LSE (NB III) 11.00, Szolnoki MÁV–Dunaharaszti MTK, Szajol KLK–Rákóczifalva, REAC–Tiszaföldvár, FC Hatvan–Tiszafüred 16.30

Vármegyei I. osztály, 1. forduló: Mezőtúr–Jászfényszaru, Jánoshida–Lurkó Focimánia, Kisújszállás–Törökszentmiklós, Abádszalók–Kenderes, Zagyvarékas–Tószeg 17.00

Spanyol La Liga: Mallorca–Celta Vigo 17.00 (tv: Spíler2), Atlético Madrid–Elche 19.30 (tv: Spíler2), Levante–Barcelona 21.30 (tv: Spíler2).

Premier League: Manchester City–Tottenham 13.30, Arsenal–Leeds United 18.30 (tv: Spíler1).



Motorsport

Gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj: MotoGP sprintfutam 15.00

Kajak-kenu

Gyorsasági és para-világbajnokság, Milánó: 200 és 500 méteres középfutamok, para döntők 9.00, 200, 500 és 1000 méteres, valamint para döntők 14.30

Kerékpár

Vuelta a Espana, 1. szakasz, Torino–Novara, 186,1 km

Vasárnapi sportműsor:

Labdarúgás

NB I, 5. forduló: MTK Budapest–Paksi FC 20.00 (tv: M4 Sport)

NB II, 5. forduló: Budafoki MTE–Kecskeméti TE, Szentlőrinc–FC Ajka 17.30, Budapest Honvéd FC–Aqvital FC Csákvár 17.45 (tv: M4 Sport), Videoton FC Fehérvár–Békéscsaba 1912 Előre, BVSC-Zugló–Karcagi SC, Szeged-Csanád Grosics Akadémia–HR-Rent Kozármisleny, Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC 19.00

Vármegye I: Cserkeszőlő–Tiszaszentimre 17.00.

Spanyol La Liga: Osasuna–Valencia 17.00 (tv: Spíler2), Real Sociedad–Espanyol, Villarreal–Girona 19.30, Oviedo–Real Madrid 21.30 (tv: Spíler2).

Premier League: Crystal Palace–Nottingham Forest, Fulham–Manchester United 17.30 (tv: Spíler1).

Motorsport

Gyorsaságimotoros-vb, Magyar Nagydíj: MotoGP bemelegítés 9.40, Moto3 futam 11.00, Moto2 12.15, MotoGP 14.00