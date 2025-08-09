Javított válogatottunk, fölényesen legyőzte Észak-Macedóniát – galériával

A fordulást követően megint robbant a csarnok, Meleg Gergő tempódobásával húsz pontra hízott a felek közötti különbség. Szó sem volt róla, hogy dél-szláv együttes feladja a meccset, de nem tudtak közel férkőzni csapatunkhoz, amely fele annyi pontot dobott mint a második negyedben, de magabiztos vezetését nem fenyegette veszély, 70–51.

A záró felvonásban Filipovics Stefan tett fel egy labdát, majd Pallai palánkos duplája is célba ért. Brillírozott csapatunk, ennek passzív szemlélői voltak az észak-macedónok. Egyre nőtt a távolság, minden szinten nagy volt a különbség a két gárda között. Tulajdonképpen hamar eldőlt a mérkőzés, de csapatunk azonban vigyázott, hogy ne csökkenjen a különbség, ami még számíthat az összevetésben.

A lényeg, hogy válogatottunk biztosan győzött (96-58), a szurkolótábor pedig nagy ünneplésben részesítette a fiúkat. A folytatás jövő szombaton lesz esedékes, amikor a román csapat érkezik a Tiszaligetbe.

A lefújás után a közönségkedvenc, Pallai Tamás azt mondta: – Szuper volt hazai pályán magyar mezben játszani. Köszönjük azt a sok energiát a közönségnek, amit küldtek nekünk. A nyáron rengeteget egyéni edzésmunkát végeztem, nagyon készültem a válogatott meccsekre és persze a klubszezonra is. Nem állhatunk meg a jövő héten folytatjuk a románok ellen, van mit törlesztenünk nekik.

Így látták a szakemberek a férfi kosárlabda-válogatott mérkőzését

Gasper Okorn: – Sokkal jobb volt a testbeszédünk, mint legutóbb a román csapat elleni mérkőzésen. Ezt kell játszanunk, és ezt kell tovább folytatnunk a jövőben is. Voltak nagyon jó periódusaink ezen a meccsen. Most egy kicsit pihenünk és folytatjuk majd a felkészülésünket, az ugyancsak nagyon fontos, jövő szombati hazai, románok elleni összecsapásra.