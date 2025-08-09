2 órája
Javított válogatottunk, fölényesen legyőzte Észak-Macedóniát – galériával
Férfi kosárlabda-válogatottunk 38 pont ponttal legyőzte Észak-Macedónia csapatát Szolnokon, a világbajnoki előselejtező B csoportjának második fordulójában.
A nyitókör egyik csapatnak sem sikerült, ugyanis mindketten vereséget szenvedtek a román válogatottól. A macedónok hazai pályán játszva 80–72-re, míg a magyar férfi kosárlabda-válogatott pedig Nagyváradon 76–64-re kaptak ki. Ezzel mindkét gárda lépéshátrányba került, hiszen a hibázási lehetőség innentől kezdve minimális. Úgy tűnik, hogy az egymás elleni összecsapásokon fog eldőlni a másik továbbjutó hely kérdése.
A felek kilenc esztendeje Európa-bajnoki-selejtezőn mérték össze erejüket, ugyancsak Szolnokon, akkor a magyar válogatott 63–61-es győzelmének köszönhetően harcolta ki az Eb-részvételt. A mostani találkozó még nem érhet vb-indulást, de a győztes tehet egy lépést a következő fordulóba jutás felé, ami a magyar csapatnak sikerült.
MAGYARORSZÁG–ÉSZAK-MACEDÓNIA 96–58 (19–18, 34–19, 17–14, 26–7)
Szolnok, Tiszaligeti Sportcsrnok, 2000 néző. V.: Anaya (panamai), Glisics (szerb), Vulic (horvát).
MAGYARORSZÁG: VÁRADI, 9/9, Perl 10/3, PALLAI 8/6, GOLOMÁN 11/3, Reuvers 7/3. Csere: MELEG 13/3, Benke 9/6, PONGÓ 15/9, Vojvoda 3, Tanoh Dez 3/3, Filipovics 8, Valerio-Bodon. Szövetségi kapitány: Gasper Okorn
ÉSZAK-MACEDÓNIA: Mitrevski 6, MAGDEVSKI 11/3, Mekic 5, WILEY 15/6, Kakruk. Csere: Hot 3/3, L. Stojanovski 3/3, Mitevski 5/3, Tashovski, Simikj10, Savikjevkij, T. Stojanovski. Szövetségi kapitány: Marjan Ilievski
Az eredmény alakulása: 4. perc: 9–3. 8. p.: 18–15. 14. p.: 35–20. 18. p.: 47–32. 24. p.: 59–41. 28. p.: 67–48. 33. p.: 78–53. 38. p.: 94–55.
Kipontozódott: Kakruki (35. p.)
A magyar csapatnál jó hír volt, a legutóbbi hiányzók közül Benke Szilárd és Meleg Gergő is vállalta a fellépést. Telt ház előtt, nagyszerű hangulatban kezdődött a mérkőzés. Három kihagyott magyar helyzet után Perl Zoltán és a honosított center Nate Reuvers is betalált. Majd egy macedón triplára Pallai Tamás válaszolt a közönség nagy örömére. Jól pörgött a magyar csapat, miután Golomán György is helyére küldte a labdát, 16–7-es állásnál idő kért az ellenfél szakvezetője, Marjan Ilievski. A vendégek is beszórtak két hármast, a negyed végére pedig feljöttek 19–18-ra.
A folytatásban azt a magyar csapatot láttuk a pályán, amit mindig is látni szeretnénk. Jó védekezésből kiindulva a Benke Szilád–Pongó Marcell duó két perc alatt tíz pontot rámolt be a vendégek kosarába. Szerencsére nem fékezett csapatunk és négy perc alatt egy 15–0-s rohammal állva hagyta tébláboló vetélytársát. Innentől csak zárkózgattak a macedónok, a mienk a félidő végére az ötven pontot is túldobták, 53–37.
Magyarország–Észak-Macedónia, SzolnokFotók: Mészáros János
A fordulást követően megint robbant a csarnok, Meleg Gergő tempódobásával húsz pontra hízott a felek közötti különbség. Szó sem volt róla, hogy dél-szláv együttes feladja a meccset, de nem tudtak közel férkőzni csapatunkhoz, amely fele annyi pontot dobott mint a második negyedben, de magabiztos vezetését nem fenyegette veszély, 70–51.
A záró felvonásban Filipovics Stefan tett fel egy labdát, majd Pallai palánkos duplája is célba ért. Brillírozott csapatunk, ennek passzív szemlélői voltak az észak-macedónok. Egyre nőtt a távolság, minden szinten nagy volt a különbség a két gárda között. Tulajdonképpen hamar eldőlt a mérkőzés, de csapatunk azonban vigyázott, hogy ne csökkenjen a különbség, ami még számíthat az összevetésben.
A lényeg, hogy válogatottunk biztosan győzött (96-58), a szurkolótábor pedig nagy ünneplésben részesítette a fiúkat. A folytatás jövő szombaton lesz esedékes, amikor a román csapat érkezik a Tiszaligetbe.
A lefújás után a közönségkedvenc, Pallai Tamás azt mondta: – Szuper volt hazai pályán magyar mezben játszani. Köszönjük azt a sok energiát a közönségnek, amit küldtek nekünk. A nyáron rengeteget egyéni edzésmunkát végeztem, nagyon készültem a válogatott meccsekre és persze a klubszezonra is. Nem állhatunk meg a jövő héten folytatjuk a románok ellen, van mit törlesztenünk nekik.
Így látták a szakemberek a férfi kosárlabda-válogatott mérkőzését
Gasper Okorn: – Sokkal jobb volt a testbeszédünk, mint legutóbb a román csapat elleni mérkőzésen. Ezt kell játszanunk, és ezt kell tovább folytatnunk a jövőben is. Voltak nagyon jó periódusaink ezen a meccsen. Most egy kicsit pihenünk és folytatjuk majd a felkészülésünket, az ugyancsak nagyon fontos, jövő szombati hazai, románok elleni összecsapásra.
Marjan Ilievszki: – A magyar válogatottnak nagyobb tapasztalata van nálunk, a mi keretünk jelentős átalakuláson megy keresztül, ezért nem vártunk csodát ezen a napon. A játékosaink nem jutnak sok perchez a klubjaikban, ettől függetlenül nem számítottunk ilyen nagy különbségre. Túlságosan tiszteltük az ellenfelet, de igyekszünk tanulni ebből a találkozóból.
Győzelmi kényszerben játszik a válogatottunk az Észak-macedónok elleni mérkőzésen