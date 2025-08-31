augusztus 31., vasárnap

Labdarúgás

3 órája

Folytatni szeretné hazai jó sorozatát a Karcag labdarúgócsapata

Címkék#Karcag#Videoton#Varga Attila#győzelem

Újabb nehéz feladat vár a Karcagra, amely a Fehérvárt fogadja az NB II-ben. A hazai együttes eddig száz százalékos a Liget úti sporttelepen, és szeretné megtartani jó sorozatát.

Jegesi László

Ki gondolta volna még néhány évvel ezelőtt, hogy valaha egy Karcag-Videoton mérkőzés előtt az előbbi csapatot lehet majd esélyesebbként emlegetni. Pedig most ez a valóság, persze nem árt azért óvatosnak lenni hazai részről. A vendégek tavasszal estek ki az NB I-ből, nagy hagyományokkal rendelkeznek, de csak legutóbb, az ötödik fordulóban szerezték meg az első győzelmüket a másodosztályban. Bizonyára szeretnék újra átérezni a siker ízét a Liget úti sporttelepen, ehhez azonban a bajnoki meccseken hazai pályán több mint egy éve veretlen, ebben az idényben még száz százalékos nagykunságiak nem szeretnének asszisztálni már.
 

 


Karcagi SC (7.)–Videoton FC Fehérvár (12.)
Karcag, vasárnap 17.30

A Karcag az első fordulóban Mezőkövesden elszenvedett vereség óta nem kapott ki, azaz már négy fordulón keresztül nem talált legyőzőre. Legutóbb a Szőnyi útra a BVSC ellen már esélyesként lépett pályára Varga Attila együttese, és azért maradt el a siker, mert kétszer csak a kapufát találta el, két alkalommal pedig közelről hibáztak támadóik. A célfutballt játszó vasutasok kissé szerencsésnek mondhatják magukat a döntetlennel, annak pedig végképp örülhettek, hogy három vereség után végre pontot szereztek. Girsik Áronéknak így sincs persze oka a kesergésre, hiszen a találkozón az ellenfél alkalmazkodott hozzájuk, ez a tény pedig mindent elmond a Karcag felkészültségéről, és eddigi szerepléséről.

A Videoton kerete jelentősen átalakult a kiesés után, szinte csak magyar játékos szerepel már náluk. Gyengén kezdték a bajnokságot, két vereség foglalta keretbe a közben elért döntetleneket. Vasárnap viszont győzött hazai pályán a Békéscsaba ellen, kicsit így sikerült feledtetnie a korábbi csalódást okozó eredményeket. Szinte biztos, hogy győzelemre készül Boér Gábor együttese Karcagon is, de a pályaválasztónak van már annyi renoméja az NB II-ben, hogy bele tudjon szólni sorsa alakulásába. Egyértelmű volt, hogy legutóbb a BVSC pályán már a nagykunságiak akarata érvényesült.

– Továbbra sem látom magunkat esélyesnek egy ilyen költségvetésű, nagy hagyományokkal rendelkező klub ellen, mint a Videoton. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nincs meg az elképzelésünk arról, mit kellene játszani ellenük - avatta be hírportálunkat a meccs előtti gondolataiba Varga Attila edző. - A Vasas ellen sokan egy fikarcnyi esélyt sem adtak volna nekünk, mégis megcsináltuk a lehetetlent, mert a játékosok beleadtak mindent és eltüntették a különbségeket. Karcagra egyelőre nem győzni járnak az ellenfelek, szeretnénk meghosszabbítani ezt a szép sorozatot.

 

