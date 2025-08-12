augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Válogatott játékost igazolt a JKSE

Címkék#Szarvas Gábor#Jászberényi KSE#Geröly Márton#kosárlabda

Bővült Szarvas Gábor csapata. Új játékos, Geröly Márton érkezését jelentette be ugyanis a napokban az NB I/B-ben érdekelt Jászberényi KSE.

Varga Csaba

A 21 esztendős 200 cm magas, Geröly Márton neve ismerős lehet a 3x3 kosárlabda kedvelőinek is, hiszen nem régiben a magyar U21-es válogatottat erősítette a Szolnokon megrendezett Nemzetek Ligája tornán. A nagy pályán 3–4-es poszton bevethető kosaras tavaly december végén Körmendről igazolt az ugyancsak NB I/B-s Nyíregyháza soraiba, ahol húsz tétmérkőzésen lépett pályára. A Nyíregyháza–Jászberényi KSE 89–83-ra végződött meccsen hat ponttal járult hozzá csapata sikeréhez.

Geröly Márton, Jászberényi KSE, kosárlabda
Geröly Márton (jobbra) a Jászberényi KSE legújabb szerzeménye
Fotó: Mészáros János

Szarvas Gábor a JKSE vezetőedző így mutatta be új szerzeményüket: – Geröly Marci egy fejlődni vágyó, fiatal, tehetséges játékos. Energikus személyiség, aki körül mindig történik valami. Nem riad vissza a kihívásoktól, és bátran játszik akár a palánknak háttal, akár a periméteren. Erős bizonyítási vágy hajtja, motiváltan érkezik hozzánk, hogy a maximumot hozza ki magából.

Geröly Márton is üzent a Jászberényi KSE szurkolóinak

– Nagyon pozitívan és izgatottan állok a következő szezonhoz. Mindent bele fogok adni, hogy megháláljam a belém fektetett bizalmat, és szeretném a legjobb tudásommal segíteni a csapatot, hogy szép eredményeket érhessünk el közösen – nyilatkozta a Jászberényi KSE közösségi oldalán Geröly Márton.

Hír még a JKSE háza tájáról, hogy első tesztmeccsükön jövő hétfőn az A csoportos Kecskemét otthonában lépnek pályára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu