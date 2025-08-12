Válogatott játékost igazolt a JKSE

A 21 esztendős 200 cm magas, Geröly Márton neve ismerős lehet a 3x3 kosárlabda kedvelőinek is, hiszen nem régiben a magyar U21-es válogatottat erősítette a Szolnokon megrendezett Nemzetek Ligája tornán. A nagy pályán 3–4-es poszton bevethető kosaras tavaly december végén Körmendről igazolt az ugyancsak NB I/B-s Nyíregyháza soraiba, ahol húsz tétmérkőzésen lépett pályára. A Nyíregyháza–Jászberényi KSE 89–83-ra végződött meccsen hat ponttal járult hozzá csapata sikeréhez.

Geröly Márton (jobbra) a Jászberényi KSE legújabb szerzeménye

Fotó: Mészáros János

Szarvas Gábor a JKSE vezetőedző így mutatta be új szerzeményüket: – Geröly Marci egy fejlődni vágyó, fiatal, tehetséges játékos. Energikus személyiség, aki körül mindig történik valami. Nem riad vissza a kihívásoktól, és bátran játszik akár a palánknak háttal, akár a periméteren. Erős bizonyítási vágy hajtja, motiváltan érkezik hozzánk, hogy a maximumot hozza ki magából.

Geröly Márton is üzent a Jászberényi KSE szurkolóinak

– Nagyon pozitívan és izgatottan állok a következő szezonhoz. Mindent bele fogok adni, hogy megháláljam a belém fektetett bizalmat, és szeretném a legjobb tudásommal segíteni a csapatot, hogy szép eredményeket érhessünk el közösen – nyilatkozta a Jászberényi KSE közösségi oldalán Geröly Márton.

Hír még a JKSE háza tájáról, hogy első tesztmeccsükön jövő hétfőn az A csoportos Kecskemét otthonában lépnek pályára.