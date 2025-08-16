Csapatunk fölényes győzelemmel biztosította be továbbjutását – galériával

A fordulást követően Reuvers dupláját Benke Szilárd hármasa követte, majd a bedobó precízen büntetőzött és tíz pont lett ide, 49–39. Nem lazított a magyar együttes, kemény védekezésből kiindulva szárnyaltak játékosaink, Benke újabb triplát szórt, majd Golomán és Vojvoda Dávid is duplázott, 66–43-as állással zárult a harmadik negyed.

A záró felvonásban is folytatódott a macska–egér harc, hiszen a magyar együttes szinte, akkor dobott pontot, amikor csak akart. Igaz, a román együttes sem adta fel, mindent megpróbált a felzárkózás érdekében, és fel is jöttek 75–60-ra. Válogatottunk azonban húsz pontra hizlalta a különbséget, és innen már nem volt visszaút a román csapatnak. A lelkes szurkolótábor pedig óriási ünneplésben részesítette kedvenceiket, akik rá is szolgáltak minderre.

Benke Szilárd (labdával) is fontos triplákat dobott

Fotó: Nagy Balázs

Ezzel biztos a továbbjutás, a csoportelsőséghez szükséges győzelmet szerdán az észak-macedónok otthonában szerezheti meg válogatottunk.

Így látták a szakemberek a mecset

Gasper Okorn, a magyar csapat szövetségi kapitánya: – Köszönjük Szolnoknak ezt a két meccset, fantasztikus vendéglátásban és támogatásban részesültünk, remek atmoszférában játszottunk két mérkőzést, ez nagyon sokat segített a csapatnak. Szeretnénk újra visszajönni, ha lehet a következő selejtezőkörben, és ha a szabályzat is engedi, hogy itt játsszunk. Türelmesek voltunk az egész mérkőzésen, elosztottuk a perceket az első félidőben, utána megtörtük az ellenfelet, s meg is lett az a különbség, amit szerettünk volna elérni.