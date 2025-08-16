augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Kosárlabda

1 órája

Csapatunk fölényes győzelemmel biztosította be továbbjutását – galériával

Címkék#csapat#meccs#kosárlabda

Férfi kosárlabda válogatottunk húsz ponttal jobbnak bizonyult Románia együttesénél Szolnokon, a világbajnoki előselejtező E csoportjának harmadik fordulójában.

Varga Csaba

A román csapat veretlenül, három győzelemmel, míg a mieink ötvenszázalékos mérleggel várták az összecsapást. A felek első nagyváradi meccsét a románok nyerték 12 ponttal, ezért sikerült válogatottunknak jóval nagyobb különbséggel visszavágnia a forró hangulatú tiszaligeti találkozón, ami egyben a továbbjutásukat is jelentette az E-jelű hármasból.    

győzelem
 Vojvoda Dávid (labdával) is nagyot harcolt a palánkok alatt
Fotó: Nagy Balázs

MAGYARORSZÁG–ROMÁNIA 86–66 (19–18, 21–20, 26–5,20–23)

Szolnok, Tiszaligeti Sportcsarnok, 2000 néző. V.: Ruiz (spanyol), Krejic (szlovén), Manheim (izraeli).

MAGYARORSZÁG: Váradi 6/6, PERL 16, Benke 11/6, Meleg, REUVERS 25/3. Csere: Vojvoda 7, Pongo 1, Pallai 5, GOLOMÁN 13, Tanoh Dez, Filipovics, Valerio-Bodon 2. Szövetségi kapitány: Gasper Okorn.

ROMÁNIA: Tohatan 10/6, DICULESCU 12/12, Nicolescu 4/3, CATE 14, Grasu 5/3. Cs.: Kuti 7/3, Lungu 4, Popa 4/3, Maciuca 4/3, Uta 2, Nitu, Tudor. Szövetségi kapitány: Mihai Szilvasan.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–5. 8. p.: 15–10. 14. p.: 27–24. 18. p.: 36–31. 24. p.: 51–40. 28. p.: 66–43. 33. p.: 68–46. 38. p.: 79–61.

Kipontozódott: Meleg (30. p.)

Ismét telt ház és karneváli hangulat várta a küzdő feleket.  Az első percek Nate Reuversról szóltak, csapatunk honosított, amerikai centerét jól hozták helyzetbe társai, ha ez nem sikerült nekik, akkor megoldotta egyedül, négy perc alatt nyolc pontot szórt a spanyol Valenciában játszó kosaras. A vendégek is felvették a kesztyűt, triplákkal operáltak játékosaik, és ott loholtak a mieink nyomában. A félidő hajrájában hat ponttal meglépett csapatunk, de a románok nem engedték magukat lerázni, közben Pallai Tamás labdaszerzéseinek is és pontjainak örült a publikum.  A lényeg, hogy egy pontos magyar vezetéssel indult a második negyed. Perl Zoltán kapta el a fonalat, a vendégek pedig centerük, Emanuel Cate találataival tartották a lépést. Futott, dobott mindkét gárda, amelyek továbbra is egymás nyomában loholtak. A félidő közepén célba ért a mieink eső triplája, Váradi Benedek jóvoltából. Majd Pongó Marcell légpasszát Golomán György húzta az ellenfél gyűrűjébe, a közönség nagy örömére. Délkeleti szomszédaink  azonban továbbra is szívósan küzdöttek, és a félidő végén is ott voltak csapatunk nyomában, 40–38.

A fordulást követően Reuvers dupláját Benke Szilárd hármasa követte, majd a bedobó precízen büntetőzött és tíz pont lett ide, 49–39.  Nem lazított a magyar együttes, kemény védekezésből kiindulva szárnyaltak játékosaink, Benke újabb triplát szórt, majd Golomán és Vojvoda Dávid is duplázott, 66–43-as állással zárult a harmadik negyed.  

A záró felvonásban is folytatódott a macska–egér harc, hiszen a magyar együttes szinte, akkor dobott pontot, amikor csak akart. Igaz, a román együttes sem adta fel, mindent megpróbált a felzárkózás érdekében, és fel is jöttek 75–60-ra. Válogatottunk azonban húsz pontra hizlalta a különbséget, és innen már nem volt visszaút a román csapatnak. A lelkes szurkolótábor pedig óriási ünneplésben részesítette kedvenceiket, akik rá is szolgáltak minderre.  

Benke Szilárd (labdával) is fontos triplákat dobott
Fotó: Nagy Balázs

Ezzel biztos a továbbjutás, a csoportelsőséghez szükséges győzelmet szerdán az észak-macedónok otthonában szerezheti meg válogatottunk.  

 Így látták a szakemberek a mecset

Gasper Okorn, a magyar csapat szövetségi kapitánya: – Köszönjük Szolnoknak ezt a két meccset, fantasztikus vendéglátásban és támogatásban részesültünk, remek atmoszférában játszottunk két mérkőzést, ez nagyon sokat segített a csapatnak. Szeretnénk újra visszajönni, ha lehet a következő selejtezőkörben, és ha a szabályzat is engedi, hogy itt játsszunk. Türelmesek voltunk az egész mérkőzésen, elosztottuk a perceket az első félidőben, utána megtörtük az ellenfelet, s meg is lett az a különbség, amit szerettünk volna elérni.

Győzött a magyar válogatott

Fotók: Nagy Balázs

Mihai Silvasan, a román csapat szövetségi kapitánya: – Kiütközött a csapaton a fáradtság a második félidőben, de így is büszke vagyok a srácokra. Jár a gratuláció a magyar válogatottnak, jobban játszottak, főleg a fordulást követően.

 

