Kosárlabda

1 órája

Győzelmi kényszerben játszik a válogatottunk az Észak-macedónok elleni mérkőzésen

Címkék#Románia#Macedónia#kosárlabda észak#Magyarország#eb

Telt ház, igazi tétmeccs-hangulat és felfokozott várakozás előzi meg a szombati összecsapást. A kosárlabda-válogatott Észak-Macedónia ellen javíthat Szolnokon.

Varga Csaba

Férfi kosárlabda-válogatottunk Észak-Macedónia csapatát szombaton 18 órakor Szolnokon, a Tiszaligeti Sportcsarnokban fogadja a világbajnoki előselejtező B csoportjának második fordulójában.

Gasper Okorn (fehérben) szerint arra készülnek, hogy mindkét hazai meccsüket megnyerjék
Fotó: FIBA-Europe basketball


Az első forduló egyik csapatnak sem sikerült, ugyanis mindketten kikaptak a román együttestől. A macedónok egy hete hazai pályán szenvedtek 80–72-es vereséget Romániától. Annak ellenére, hogy sokáig a dél-szláv gárdának állt a zászló, a záró negyedben azonban a maguk javára fordították a meccset a vendégek.

Szövetségi kapitányuk Marjan Ilievski, aki június óta ül a kispadjukon. Állományukból a legnevesebb játékos a honosított Jacob Wiley, aki a spanyol Granada bedobója. Mellette több az olyan játékos is szerepel soraikban, akik az ABA-ligában szereplő klubcsapataikban húzóembernek számítanak, mint Andrej Mitrevski, Adem Mekic, Andrej Magdevski és Maksim Mitevski. Közülük az amerikai származású Wiley 28/3 pontjával és 12 lepattanójával dupla-duplát gyártott, mellette Mekic 9 pontja és 7 gólpassza volt említésre méltó a románok ellen. Vereségük többek között annak is köszönhető, hogy 45–34-re elveszítették a lepattanó csatát, a triplamutatójuk 26/6, míg ellenfelüknek 31/12 volt. A történelemről még annyit, hogy magyar–macedón párharcot utoljára 2016-ban az Eb-selejtezőn rendeztek, akkor idegenben 76–66-ra, míg Szolnokon 63–61-re nyert csapatunk, és kijutott a következő évi Eb-re. Abból a magyar legénységből Perl Zoltán, Váradi Kornél és Vojvoda Dávid maradt meg hírmondónak.

Egy biztos a kilenc évvel ezelőtti párharc, akár tíz, vagy épp a két pontos sikerét most is elfogadnánk, mert nincs jobb szó rá, győzelmi kényszerbe lép pályára csapatunk szombaton este a Tiszaligetben. A román együttestől elszenvedett 76–64-es fájó vereséget követően kell bizonyítaniuk a mieinknek, hogy többet tudnak annál, mint mutattak a szerdai nagyváradi mérkőzésen.

A mieink szövetségi kapitánya, Gasper Okorn, akit a balul sikerült Eb-selejtezők után is megerősített pozíciójában az MKOSZ elnöksége azt mondta a románoktól elszenvedett vereséget követően: – Csalódott vagyok, többet vártunk magunktól, a két csapat teljesen más energiákat mutatott a pályán. Agresszívabb volt a román csapat, jobban akarták a sikert, elképesztő hibákat vétettünk, rengeteget. A harmadik negyedben még vezettünk, volt lehetőségünk növelni az előnyt, de eladtuk a labdát, a románok pedig elkapták a fonalat. A dolgok rosszul alakultak, ráadásul amit egész héten beszéltünk, azt a második félidőben egyáltalán nem tudtuk megvalósítani, Románia tíz támadó lepattanót szedett ebben a szakaszban, amiből rengeteg pontot szereztek. Nem vagyok megelégedve, sem a védekezésünkkel, sem a támadójátékunkkal. Két hazai mérkőzés következik most nekünk, amelyeket mindenképpen meg kell nyernünk, mostantól erre készülünk.

Tehát újabb fontos összecsapás előtt áll válogatottunk, nem szabad többet hibázni. A szurkolók pedig a csapat mögött állnak, telt ház várja a mérkőzést, akik nem jutnak ki a Tiszaligetbe, azok az M4Sport+ jóvoltából követhetik majd figyelemmel az izgalmasnak ígérkező kosárcsatát.

A magyar kosárlabda-csapat programja és eredményei:

Augusztus 6., szerda: Románia–Magyarország 76–64. 
Augusztus 9., szombat: Magyarország–Észak-Macedónia, Szolnok, 18.00. 
Augusztus 16., szombat: Magyarország–Románia, Szolnok, 18.00.
Augusztus 20., szerda: Észak-Macedónia–Magyarország, Szkopje, 18.00.
 

 

 

