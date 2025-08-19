A szajoli Haris Attilával a soraiban rangadót nyert a KTE

A 28 esztendős Haris Attila rögtön a kezdőben kapott helyet, hiszen a KTE edzője, Gera Zoltán jól ismeri a védekező középpályást, egykoron együtt játszottak a Fradiban. A lila-fehérek végig jobban futballoztak az egykoron szebb napokat is látott fehérváriaknál, végül 3–1-re nyertek. A gólszerzők: Kovács Barnabás (30.), Eördögh (37.), Banó-Szabó (70.), ill. Kovács Bence (59.). Ezzel a KTE feljött a hetedik helyre, míg a Vidi nyeretlenül az utolsó előtti helyen szerénykedik.

Haris Attila (jobbról a második) győzelemmel debütált a KTE színeiben

Fotó: NS/Kovács Péter

Az NB II. 4. fordulójának eredményei: Kecskemét–Videoton 3–1, Karcag–Vasas 1–0, Mezőkövesd–Szentlőrinc 0–3, Kozármisleny–Soroksár 1–1, Tiszakécske–Szeged 1–4, Békéscsaba–BVSC 2–1, Csákvár–Budafok 2–0, Ajka–Bp. Honvéd 1–0.

A bajnokság állása: 1. Csákvár 10 pont, 2. Bp. Honvéd 9, 3. Szeged 8, 4. Mezőkövesd 7, 5. Karcag 7, 6. Ajka 7, 7. Kecskemét 6, 8. Vasas 6, 9. Szentlőrinc 5, 10. Békéscsaba 5, 11. Tiszakécske 5, 12. BVSC 3, 13. Soroksár 3, 14. Kozármisleny 2, 15. Videoton 2, 16. Budafok 1 pont.

Az 5. forduló párosítása, vasárnap: Budafok–Kecskemét, Szentlőrinc–Ajka, 17.30, Bp. Honvéd–Csákvár, (Tv: M4 Sport), 17.45, Szeged–Kozármisleny, Soroksár–Mezőkövesd, BVSC–Karcag, 19.00. Hétfő: Vasas–Tiszakécske (Tv: M4 Sport), 20.00.