A szajoli Haris Attilával a soraiban rangadót nyert a KTE

A labdarúgó másodosztály hétfő esti zárómeccsén az NB I-ből kiesett csapatok csatáztak, a Kecskeméti TE fogadta a Videotont. A hazaiak soraiban most mutatkozott be a szajoli származású Haris Attila, aki egy játékoscsere keretében az elmúlt héten Szegedről érkezett Kecskemétre, míg onnan Vágó Levente a Tisza-parti gárdához igazolt.

Varga Csaba

A 28 esztendős Haris Attila rögtön a kezdőben kapott helyet, hiszen a KTE edzője, Gera Zoltán jól ismeri a védekező középpályást, egykoron együtt játszottak a Fradiban. A lila-fehérek végig jobban futballoztak az egykoron szebb napokat is látott fehérváriaknál, végül 3–1-re nyertek. A gólszerzők: Kovács Barnabás (30.), Eördögh (37.), Banó-Szabó (70.), ill. Kovács Bence (59.). Ezzel a KTE feljött a hetedik helyre, míg a Vidi nyeretlenül az utolsó előtti helyen szerénykedik.

haris attila
Haris Attila (jobbról a második) győzelemmel debütált a KTE színeiben
Fotó: NS/Kovács Péter

Az NB II. 4. fordulójának eredményei: Kecskemét–Videoton 3–1, Karcag–Vasas 1–0, Mezőkövesd–Szentlőrinc 0–3, Kozármisleny–Soroksár 1–1, Tiszakécske–Szeged 1–4, Békéscsaba–BVSC 2–1, Csákvár–Budafok 2–0, Ajka–Bp. Honvéd 1–0.

A bajnokság állása: 1. Csákvár 10 pont, 2. Bp. Honvéd 9, 3. Szeged 8, 4. Mezőkövesd 7, 5. Karcag 7, 6. Ajka 7, 7. Kecskemét 6, 8. Vasas 6, 9. Szentlőrinc 5, 10. Békéscsaba 5, 11. Tiszakécske 5, 12. BVSC 3, 13. Soroksár 3, 14. Kozármisleny 2, 15. Videoton 2, 16. Budafok 1 pont.

Az 5. forduló párosítása, vasárnap: Budafok–Kecskemét, Szentlőrinc–Ajka, 17.30, Bp. Honvéd–Csákvár, (Tv: M4 Sport), 17.45, Szeged–Kozármisleny, Soroksár–Mezőkövesd, BVSC–Karcag, 19.00. Hétfő: Vasas–Tiszakécske (Tv: M4 Sport), 20.00.

 

