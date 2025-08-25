Három aranyéremmel zárt Drezdában Miskolczi Anna

A németországi Drezdában rendezték meg a Szervátültetettek Világjátékát. A Szolnoki Sportcentrum–Sportiskola válogatott atlétája, Miskolczi Anna háromszor is a dobogó tetejére állhatott.

474 centiméteres, korosztályos világcsúcsot ugrott Miskoczi Anna

Fotó: Szolnok Sportcentrum-Sportiskola

Aranyat nyert úszásban, száz méteres síkfutásban és távolugrásban is. Ez utóbbiban 474 centimétert ugrott, ami korosztályos világcsúcsnak számít.

Felkészítője Pázmándi Dominik volt.