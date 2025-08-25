Atlétika
1 órája
Három aranyéremmel zárt Drezdában Miskolczi Anna
A németországi Drezdában rendezték meg a Szervátültetettek Világjátékát. A Szolnoki Sportcentrum–Sportiskola válogatott atlétája, Miskolczi Anna háromszor is a dobogó tetejére állhatott.
Aranyat nyert úszásban, száz méteres síkfutásban és távolugrásban is. Ez utóbbiban 474 centimétert ugrott, ami korosztályos világcsúcsnak számít.
Felkészítője Pázmándi Dominik volt.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre