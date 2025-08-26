augusztus 26., kedd

Hazai pályán kapott ki a Cserkeszőlő

Hazai vereséggel kezdte a szezont a Cserkeszőlő, amely kétgólos hátrányból már csak szépíteni tudott a Tiszaszentimre ellen a vármegyei I. osztály nyitófordulójában.

Szabó Sándor

A Cserkeszőlő hazai pályán 2–1-es vereséget szenvedett a Tiszaszentimrétől a vármegyei I. osztály nyitófordulójában. A vendégek az első félidő hajrájában két gyors góllal kerültek előnybe, amelyet a hazaiak már csak a hosszabbításban tudtak kozmetikázni.

A Tiszaszentimre idegenben győzelemmel kezdetta vármegye I.-ben
Fotó: Mészáros János

 

Cserkeszőlő–Tiszaszentimre 
1–2 (0–2)
Vezette: Ábel Péter.

Cserkeszőlő: Tóth L. – Urbán I. (Bálint K., a szünetben), Hegedűs J., Takács, Márkus, Farkas (Varga A., 57.), Szabó-Bogár, Kardos (Panyik, 76.), Csáki (Zsoldos, a szünetben), Vér (Szabados, 57.), Szentesi. Edző: Sallai Róbert.

Tiszaszentimre: VITÁLIS – Szőke P., Oláh Zs., FAGHIURA, Kota (Hidvégi, 88.), BAKÓ (Csécsei, 82.), BURAI (Juhász E., 72.), Varga B., BAGA (Weiszhaupt, 88.), Illés P., GYARMATI (Csonka, 82.). Edző: Szoboszlai Zsolt.

Gólszerzők: Szabó-Bogár (95.), ill. Gyarmati A. (40.,42.).

Sallai Róbert: – Egy nagyon alacsony színvonalú mérkőzésen, alul múltuk önmagunkat. A lelkes és szerencsés vendégek pedig elvitték a három pontot.

Szoboszlai Zsolt: – Szerettük volna jól kezdeni az idei szezont nem úgy, mint tavaly, amikor is brutálisan nehéz sorsolásunk volt. Le a kalappal a fiúk előtt, mert a mai mérkőzésen igazi csapatként működtek. A látottak alalján úgy gondolom megérdemelten szereztünk három pontot. Sok sikert kívánok a hazaiaknak. 
Tudósított: Sallai Róbert. 

