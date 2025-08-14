augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

28 perce

Több bravúrpontot szerezne a Jánoshida

Címkék#Antal Gábor#vármegye I#Jánoshida SE#labdarúgás

Az előző szezonban a vármegye I. 9. helyén végzett a Jánoshida SE, amellyel túlzottan nem lehettek elégedettek az együttesnél. Az élcsapatokkal nem tudtak mit kezdeni a jászságiak, akik elsősorban a védekezésükön javítanának az előttünk álló idényben.

Kovács Levente

A Jánoshida SE a kilencedik helyen zárta a vármegye I. 2024/2025-ös kiírását. Antal Gábor együttese évről évre hasonló gondokkal küzd: az élcsapatokkal nem tudja felvenni a versenyt, illetve a kapott gólok számát is sokallja a vezetőedző. Emiatt tehát nem csoda, hogy a középmezőnyben végzett a csapat, a felmerülő problémákon azonban szeretnének javítani a következő idényben.

Jánoshida SE, labdarúgás, vármegye I.
Nem nagyon változott a Jánoshida SE kerete az előző szezonhoz képest
Fotó: Pesti József/MW-archív

A védekezését rakná rendbe elsősorban a Jánoshida SE

– Hogyan látta az előző szezont?

– Közepesen. Az élcsapatokkal nem nagyon tudtunk mit kezdeni. A Rákóczifalva volt az egyedüli, amellyel szemben mindkétszer pontot szereztünk, ősszel 1–0-ra nyertünk, tavasszal pedig 1–1-es döntetlent játszottunk. A Kenderest is legyőztük az első félévben, illetve a Szajolt is felülmúltuk. Ezen kívül azonban több sikert nem tudtuk felmutatni az élcsapatokkal szemben, a Lurkó ellen pedig nem tudtunk sikert aratni egyszer sem, így nagyjából kiegyenlítődött a teljesítményünk, ami alapján reális volt ez a kilencedik hely – tekintett vissza az előző szezonra Antal Gábor vezetőedző.

– Történtek változások a keretben?

– Kardos Jani visszament Jászberénybe, őt szerettük volna megtartani, hiszen nagyon fontos játékosunk volt az előző szezonban a 16 góljával, de sajnos nem maradt itt. Mellette Darabont Zalán szintén a berényiekhez ment, míg Széles Dávid Jászalsószentgyörgyön folytatja. Bencze Attila személyében sikerült kapust igazolnunk, illetve Németh Tamás Szajolból, Galó Áron pedig Kunszentmártonból csatlakozott hozzánk. Major Peti pedig visszatér a misszióból, így vele is tudunk számolni ősszel.

– Mit lehet tudni a csapat felkészüléséről?

– Július 21-én kezdtük a felkészülést, heti két edzéssel és egy edzőmeccsel. Eddig két mérkőzésen vagyunk túl, az Abonytól 3–2-re kikaptunk, a Tápiószelével pedig 0–0-s döntetlent játszottunk. Hétvégén pedig a Szolnoki MÁV U19-es csapatával találkozunk.

– Milyen célokat tűztek ki célul a következő szezonra?

– Jó lenne előrelépni, de nagyon nehéz lesz. Úgy gondolom, most erősebb lett a mezőny, a Szolnoki MÁV a toronymagas esélyese a bajnokságnak, de több jó csapat is van. Nem lesz egyszerű dolgunk, lehet már az is bravúrnak számít majd, ha megtartjuk a kilencedik helyünket. Több bravúrpontot kellene szereznünk, anélkül biztosan nem tudunk majd jobb eredményt elérni és főleg hazai pályán kell jobban szerepelnünk.

– Mi az, amiben fejlődnie kell az együttesnek?

– A védekezésünket mindenképp rendbe kell tennünk, rengeteg óvodás gólt kaptunk, az ellenfeleknek meg se kellett erőltetniük magukat, így elsősorban a hátsószekciót kell jobban megszerveznünk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu