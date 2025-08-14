Több bravúrpontot szerezne a Jánoshida

A Jánoshida SE a kilencedik helyen zárta a vármegye I. 2024/2025-ös kiírását. Antal Gábor együttese évről évre hasonló gondokkal küzd: az élcsapatokkal nem tudja felvenni a versenyt, illetve a kapott gólok számát is sokallja a vezetőedző. Emiatt tehát nem csoda, hogy a középmezőnyben végzett a csapat, a felmerülő problémákon azonban szeretnének javítani a következő idényben.

Nem nagyon változott a Jánoshida SE kerete az előző szezonhoz képest

Fotó: Pesti József/MW-archív

A védekezését rakná rendbe elsősorban a Jánoshida SE

– Hogyan látta az előző szezont?

– Közepesen. Az élcsapatokkal nem nagyon tudtunk mit kezdeni. A Rákóczifalva volt az egyedüli, amellyel szemben mindkétszer pontot szereztünk, ősszel 1–0-ra nyertünk, tavasszal pedig 1–1-es döntetlent játszottunk. A Kenderest is legyőztük az első félévben, illetve a Szajolt is felülmúltuk. Ezen kívül azonban több sikert nem tudtuk felmutatni az élcsapatokkal szemben, a Lurkó ellen pedig nem tudtunk sikert aratni egyszer sem, így nagyjából kiegyenlítődött a teljesítményünk, ami alapján reális volt ez a kilencedik hely – tekintett vissza az előző szezonra Antal Gábor vezetőedző.

– Történtek változások a keretben?

– Kardos Jani visszament Jászberénybe, őt szerettük volna megtartani, hiszen nagyon fontos játékosunk volt az előző szezonban a 16 góljával, de sajnos nem maradt itt. Mellette Darabont Zalán szintén a berényiekhez ment, míg Széles Dávid Jászalsószentgyörgyön folytatja. Bencze Attila személyében sikerült kapust igazolnunk, illetve Németh Tamás Szajolból, Galó Áron pedig Kunszentmártonból csatlakozott hozzánk. Major Peti pedig visszatér a misszióból, így vele is tudunk számolni ősszel.

– Mit lehet tudni a csapat felkészüléséről?

– Július 21-én kezdtük a felkészülést, heti két edzéssel és egy edzőmeccsel. Eddig két mérkőzésen vagyunk túl, az Abonytól 3–2-re kikaptunk, a Tápiószelével pedig 0–0-s döntetlent játszottunk. Hétvégén pedig a Szolnoki MÁV U19-es csapatával találkozunk.

– Milyen célokat tűztek ki célul a következő szezonra?

– Jó lenne előrelépni, de nagyon nehéz lesz. Úgy gondolom, most erősebb lett a mezőny, a Szolnoki MÁV a toronymagas esélyese a bajnokságnak, de több jó csapat is van. Nem lesz egyszerű dolgunk, lehet már az is bravúrnak számít majd, ha megtartjuk a kilencedik helyünket. Több bravúrpontot kellene szereznünk, anélkül biztosan nem tudunk majd jobb eredményt elérni és főleg hazai pályán kell jobban szerepelnünk.