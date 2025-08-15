Új edzőpárossal várja a szezont a Jászfényszaru

Tüdős Dávid vezetésével kezdte meg az idei szezonra a felkészülést a Jászfényszaru VSE, miután a korábbi vezetőedző, Kemecsi László Nagykátára távozott (több játékossal együtt). Besenyi Gábor csak később érkezett meg a szakmai stábhoz, mivel ő a Jászberényi FC utánpótlásában dolgozik és a játékoskiválasztásért felel, ezért engedélyre volt szüksége ahhoz, hogy Fényszarun a felnőttcsapatot irányítsa. Az engedélyt megkapta, így július 14-én csatlakozott is az együtteshez.

Sok változás történt a Jászfényszaru VSE csapatánál a nyáron

Fotó: Pesti József/ MW-archív

– Nagyon kevés időm maradt, hiszen összesen hat nap állt rendelkezésemre ahhoz, hogy játékosokat igazoljak Fényszarura – emlékezett vissza Besenyi Gábor. – Nagyon sokat kellett dolgozni ahhoz, hogy ez a keret úgy nézzen ki most, ahogy és talán van egy-két olyan poszt, ahol elférne még erősítés, de jelenleg úgy érzem, hogy egy jó kezdőtizenegyet fel tudunk állítani, a keret azonban összességében szűkös. Örülök, hogy újra felnőttcsapattal is dolgozhatok, és összeálltunk Tüdős Dáviddal, jó érzés volt újra beleállni a munkába.

Történtek bőven változások a keretben, hiszen a kupagyőztes és bajnoki bronzérmes csapattól több alapember és a vezetőedző is távozott: Benedek Zétény, Gattyán Máté, Lakatos Dávid és Verhoczki László is Kemecsi Lászlóval Nagykátára tartott, Kósa Csaba Jászberényre igazolt, Amir Reza a Kelenhez került, Kurunczi Gábor pedig a Csipkamente Sportszolgáltató Kft. csapatához szerződött. Az érkezők oldalán is több játékost fel lehet sorolni, így például Tajti Bálint (a Lőrinci együttesétől), Csillik Kristóf (Gyöngyöshalász), Németh Szabolcs (Gyömrő), Farkas Dávid (egy év kihagyás után, legutóbb Tápiósági KSK), Szabó Ádám (Tarnaörs), Kanalas Ármin (Energia SC Gyöngyös), Fonád Levente (Jászberény) és Lukovszki Attila (Kisújszállás). Utóbbira azonban kérdéses, hogy mikor számíthat legközelebb a szakmai stáb, hiszen az első edzésen megsérült a térde, és egyelőre nem tudni mikor térhet vissza a pályára.

– Jó a hangulat a csapatnál, azonban kell még idő, mire összeszoknak a fiúk – mondta Besenyi. – Amióta én itt vagyok, úgy látom, hogy keményen dolgoznak a srácok, a különböző sérülések és nyaralások miatt azonban egyszer sem tudtuk még csak hasonló felállásban sem pályára küldeni a csapatot edzőmeccseken. Ráadásul nem is voltunk könnyű helyzetben, hiszen a Magyar Kupa-mérkőzés előtt két ellenfelünk is lemondta a felkészülési találkozót, az utolsó pillanatban a Törökszentmiklós segített ki minket. A tavalyi bajnoktól 3–1-re kikaptunk, de több pozitív dolgot is láttam játékban, az erőnlétünk viszont még nem volt igazi. Ez meglátszódott a kupában is, hiszen a Hatvan ellen az első felidőben nem volt probléma, tartottuk magunkat amíg volt erőnk, de amikor elfáradtunk, akkor gyakorlatilag lezárult az összecsapás és 5–0-ra kikaptunk. Hétvégén legutóbb a Hatvani Lokomotív együttesével találkoztunk, amely egy újonnan alakult, fiatal csapat, őket 9–1-re legyőztük. Az utolsó edzőmeccsünkön pénteken a Bugyi ellen játszunk, de ott is lesznek hiányzóink.