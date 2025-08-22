1 órája
Csikós Zsóka aranyérmes, míg Tamási Zsombor ezüstérmes a vb-n
Immár a döntőknél tart a milánói kajak-kenu világbajnokság mezőnye, és mint ahogy már az elmúlt évtizedekben megszokhattuk a magyar versenyzők ismét kitettek magukért, akik két aranyat- és egy ezüstérmet szereztek. Szolnoki kötődésűek közül Csikós Zsóka K-1 1000 méteren pályafutása első felnőtt gyorsasági világbajnoki címét nyerte, míg Tamási Zsombor az 500 méteres távon ezüstérmes kajak négyesben lapátolt.
Mint tudjuk jó és kiegyensúlyozott teljesítménnyel jutott döntőbe az Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor alkotta magyar hajó, amelynek nem titkolt szándéka volt az éremszerzés Milánóban. A srácok az eddigiekhez hasonló fókuszált, remek futammal rukkoltak elő kiválóan kapták el a rajtot, féltávnál a második helyen haladtak a spanyolok mögött. A hajrában óriási csatát vívott egymással a magyar és a spanyol kvartett, az utóbbi csapat néhány centivel, csupán öt századdal nyerte a világbajnoki címet a mieink előtt.
Az eredményhirdetést a követően a szolnoki nevelésű Tamási Zsombor ekképp nyilatkozott magyar szövetség honlapján: – Ha valaki május elején, Szegeden, a kétszáz egyes B döntője után megkérdezi, mit várok az évtől, nem ezt képzeltem volna el – kezdte az élete első felnőtt vb-jén szereplő kajakos. – De
szerencsére minden nagyon jól alakult. Hosszú utat jártunk be a fiúkkal, a szétlövés óta eltelt 12 hétben végig az volt a fejünkben, hogy ezt meg akarjuk csinálni, meg akarjuk mutatni és fel akarunk állni a dobogóra. Szerencsére sikerült és nagyon büszke vagyok a srácokra.
A júniusban három Európa-bajnoki címet is begyűjtő Csikós Zsóka pénteken délelőtt a királynő számban, 500 méter egyesben megnyerte az elődöntőt, tehát magabiztosan jutott be a szombaton 14.40 órakor induló fináléba. Előtte azonban az 1000 méteres döntőben volt érdekelt a Szolnoki Kajak-Kenu Klub klasszisa.
Meglepetésre a korábbi nyilatkozata szerint világcsúcsra hajtó új-zélandi Aimee Fisher, aki a párizsi olimpián négyesben olimpiai bajnok volt nem igazán tudott beleszólni a győzelemért folyó harcba, helyette az ausztrál Alyssa Buck volt a legkomolyabb ellenfél. Ő is azonban csak 750 méterig tudta tartani Zsókát, aki akkor indította meg igazán a hajót, amikor a többiek már gyakorlatilag letenni készültek a lapátot a fáradságtól. A 24 éves kajakos 3:50.46-os idővel nyert 1,7 másodperccel Buck előtt, míg Fisher csak harmadik lett.
– Nagyon fájt ez a döntő, nagyon meghaltam – értékelt a friss világbajnok.
– Közben néhányszor fel is akadtam a hínárokra, vicces verseny volt. Szerettem volna jó időt menni, ehhez egy erős első ötszázra volt szükségem, és elég erősre is sikerült szerintem. Utána próbáltam visszavenni és bíztam benne, hogy az utolsó kétszázam erős lesz, ezt sokat gyakoroltuk az edzéseken. Eléggé meglepett, hogy Fisher nem jött velünk, azt gondoltam, hogy a közepét jobban fogja bírni. Maradt az ausztrál és amikor már hallottam, hogy nagyon nyögdécsel, akkor ráindítottam még egyet, akkor vettem át a vezetést.
A további magyar versenyzők közül Csizmadia Kolos (K–1 200 m) az első helyen ért célba Fejes Dániel (C–1 200 m) a negyedik, Kiss Ágnes és Nagy Bianka (C–2 500 m), továbbá Hajdu Jonatán (C–1 200 m) az ötödik, női kajak négyesünk (Fojt Sára, Pupp Noémi, Ujfalvi Laura, Kőhalmi Emese) a hetedik helyen zárt a világbajnokság pénteki napján. A folytatás szombaton és vasárnap Milánóban, az idroscalói versenypályán.