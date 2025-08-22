Csikós Zsóka aranyérmes, míg Tamási Zsombor ezüstérmes a vb-n

Mint tudjuk jó és kiegyensúlyozott teljesítménnyel jutott döntőbe az Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor alkotta magyar hajó, amelynek nem titkolt szándéka volt az éremszerzés Milánóban. A srácok az eddigiekhez hasonló fókuszált, remek futammal rukkoltak elő kiválóan kapták el a rajtot, féltávnál a második helyen haladtak a spanyolok mögött. A hajrában óriási csatát vívott egymással a magyar és a spanyol kvartett, az utóbbi csapat néhány centivel, csupán öt századdal nyerte a világbajnoki címet a mieink előtt.

Kajak-kenu: Csikós Zsóka büszke lehet teljesítményére

Fotó: Peter Szalmas

Az eredményhirdetést a követően a szolnoki nevelésű Tamási Zsombor ekképp nyilatkozott magyar szövetség honlapján: – Ha valaki május elején, Szegeden, a kétszáz egyes B döntője után megkérdezi, mit várok az évtől, nem ezt képzeltem volna el – kezdte az élete első felnőtt vb-jén szereplő kajakos. – De

szerencsére minden nagyon jól alakult. Hosszú utat jártunk be a fiúkkal, a szétlövés óta eltelt 12 hétben végig az volt a fejünkben, hogy ezt meg akarjuk csinálni, meg akarjuk mutatni és fel akarunk állni a dobogóra. Szerencsére sikerült és nagyon büszke vagyok a srácokra.

Az ezüstérmes magyar négyes a negyedik beülőben, Tamási Zsombor

Fotó: Peter Szalmas / Forrás: kajakkenusport.hu

A júniusban három Európa-bajnoki címet is begyűjtő Csikós Zsóka pénteken délelőtt a királynő számban, 500 méter egyesben megnyerte az elődöntőt, tehát magabiztosan jutott be a szombaton 14.40 órakor induló fináléba. Előtte azonban az 1000 méteres döntőben volt érdekelt a Szolnoki Kajak-Kenu Klub klasszisa.

Meglepetésre a korábbi nyilatkozata szerint világcsúcsra hajtó új-zélandi Aimee Fisher, aki a párizsi olimpián négyesben olimpiai bajnok volt nem igazán tudott beleszólni a győzelemért folyó harcba, helyette az ausztrál Alyssa Buck volt a legkomolyabb ellenfél. Ő is azonban csak 750 méterig tudta tartani Zsókát, aki akkor indította meg igazán a hajót, amikor a többiek már gyakorlatilag letenni készültek a lapátot a fáradságtól. A 24 éves kajakos 3:50.46-os idővel nyert 1,7 másodperccel Buck előtt, míg Fisher csak harmadik lett.

– Nagyon fájt ez a döntő, nagyon meghaltam – értékelt a friss világbajnok.