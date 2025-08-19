augusztus 19., kedd

Huba névnap

Kajak-kenu vb

1 órája

Szolnok vármegyei kajakosok is rajtolnak a világbajnokságon

Címkék#Tamási Zsombor#kajak-kenu#országos bajnokság#Pető Hanna

Szerdától vasárnapig Milánóra figyelünk majd, jön ugyanis a gyorsasági és para kajak-kenu világbajnokság. Összesen 35 magyar sportoló száll majd vízre az Idroscalo elnevezésű versenypályán. Köztük lesz három Szolnok vármegyei kötődésű kajakos: Csikós Zsóka, Tamási Zsombor és Kiss Erik.

Varga Csaba

Egy kis történelem a legelejére: a mostani már az 50. világbajnokság lesz a sportág történetében. A magyar kajakosok és kenusok 224 arany-, 175 ezüst- és 153 bronzérmet szereztek az eddigi világbajnokságokon. Közülük nem csak magyar, de nemzetközi szinten is háromszoros olimpiai bajnokunk Kovács Katalin a vb-k történetének messze legeredményesebb versenyzője. Egykori kiválóságunk 1997 és 2011 között 31 alkalommal hallgathatta meg a Himnuszt, emellett hétszer második és háromszor harmadik is volt. A szolnoki kötődésű versenyzők közül a teljesség igénye nélkül: a kajakos Csapó Géza hatszoros, Deme József kétszeres, míg a kenus Sarudi Pál ugyancsak kétszeres világbajnok volt korábban.

kajak-kenu
A szolnoki Csikós Zsóka három számban teszi vízre hajóját a milánói vb-n Fotó: kajakenusport.hu

A kajak-kenu szövetség honlapja szerint a mieink a gyorsasági szakágban 27 versenyzővel vágnak neki a szerdán rajtoló versenynek. Közülük Kopasz Bálint és Kőhalmi Emese egyaránt 4-4 aranyéremmel büszkélkedhet. Ami pedig az

újoncokat illeti: Csikós Zsóka, Fodor Bence és Tamási Zsombor is élete első felnőtt világbajnokságán állhat rajthoz.

A szolnoki nevelésű Tamási Zsombor, aki három éve az MTK versenyzője Opavszky Márk, Fodor Bence és Balogh Gergely társaságában az 500 méteren rajtoló négyesben fog ülni. Az újonc kvartett szerdán a 9.24-kor kezdődő előfutamban starttól vb-n.

A tiszafüredi kötődésű para kajakos, Kiss Erik a KL3 kategóriában 200 méteren áll rajthoz, először csütörtökön 16 órától teszi vízre hajóját.

Csikós Zsóka a Szolnoki Kajak-Kenu Klub kiválósága brillírozott a júniusi rasicei Eb-n, ahol három aranyérmet is szerzett. Milánóban is triplázni fog, 500, 1000 és 5000 méter egyesben is rajthoz áll.

– Ha az időt tekintve hasonlóan jó eredményt tud majd hozni, mint az Eb-n, akkor az olimpiai számban, ötszázon beleszólhat a dobogós helyek sorsába. Semmiképpen nem várok tőle olyan szereplést, mint Racicében, nem is akarok terhet tenni a vállára. Önfeledt és sikeres versenyzést kívánok neki és azt, hogy élete első felnőtt világbajnokságáról pozitív élményekkel térjen haza. – fogalmazott Tóth Dávid szövetségi kapitány az MTI-nek, kiemelve, hogy ezúttal ausztrál, új-zélandi, kínai riválisok is találhatók a mezőnyben, tehát a szolnoki sportolónak most jóval nehezebb dolga lesz.

Csikós Zsóka szerdán 1000 méteren 10.47-kor, majd 500 méteren 14.34-kor fog rajtolni. Az 1000 méter döntőjét

pénteken 15.30-kor, az 500 métert szombaton 14.40-kor, míg az 5000 métert vasárnap 15.15-kor indítják Milánóban. Információink szerint a teljes program élőben követhető lesz az m4sport.hu weboldalon, a döntőket pedig az M4 Sport is élőben közvetíti majd.

 

 

