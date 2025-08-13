augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Bravúrosan szerepeltek a karcagiak a Székelyföldi Körversenyen

Címkék#Karcag Cycling#székelyföldi körverseny#kerékpár

Kiválóan szerepelt a Karcag Cycling ÉPKAR csapata a 2.2-es besorolású Székelyföldi Körversenyen, amelyen végig harcban voltak az összetett dobogóért, végül az ötödik helyen zártak. Közülük Filutás Viktor a harmadik legeredményesebb magyar bringásnak bizonyult.

Varga Csaba

A Karcag Cycling hivatalos honlapjának beszámolója szerint a 19. alkalommal kiírt viadal – amely évek óta kiemelt jelentőséggel bír a magyar csapatok számára – egy mindössze 1,3 kilométeres prológgal kezdődött Sepsiszentgyörgyön. A nagykunságiak közül Hrenkó Norbert bizonyult a leggyorsabbnak, aki a 18. helyen ért célba, mindössze hat másodperccel maradt el a győztestől.

karcag cycling
Jól szerepelt a Karcag Cycling csapata a hagyományos Székelyföldi Körversenyen
Fotó: Facebook/Karcag Cycling ÉPKAR TEAM

A második etap Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda között vezetett 152 kilométeren. Filutás Viktor nyert részhajrát, majd a táv végén olasz légiósunk Riccardo Lucca egy hatfős csoporttal ellépett. Luccának esélye volt a győzelemre is, ám egy bosszantó technikai hiba miatt – leesett a lánca – végül hatodikként ért célba.

Az utolsó volt a legjobb napja a Karcag Cycling csapatának

A Marosvásárhely és Csíkszereda közötti záró 152 kilométeren Hrenkó Norbert meglépett a mezőnytől, így virtuálisan átvette az összetett első helyét, majd amikor a szökevényt befogták, a táv legnehezebb részén Riccardo Lucca támadott. A legnagyobb előnye harminc másodpercre rúgott, ám a cseh ATT Investments által vezetett csapat beérte, így egy kiscsoportos mezőnyhajrával végződött a penzum, melyben a karcagiak másik légiósa Andrea Colnaghi az előkelő hetedik helyen ért célba.

A legjobb magyar sportolónak Fetter Erik (Team United Shipping) bizonyult, a legjobb hegyimenő az olasz Riccardo Lucca (Karcag Cycling) lett, míg a legjobb U21-es versenyző a görög Nikiforosz Arvanitou (Team United Shipping) volt. Filutás Viktor pedig a harmadik legeredményesebb magyar bringásnak bizonyult. Csapatversenyben a cseh ATT Investments végzett az élen.

Végeredmény (303,7 km): 1. Dominik Neuman (cseh, ATT Investments/Csehország) 6:54:00 óra, 2. Nikiforosz Arvanitou (görög, Team United Shipping/Magyarország) 8 mp hátrány, 3. Alan Banaszek (lengyel, ATT Investments) 18 mp h., 4. Paweł Szóstka (lengyel, Monogo Lubelskie Perla Polski/Lengyelország) 23 mp h., 5. Riccardo Lucca (olasz, Karcag Cycling Épkar Team/Magyarország) 34 mp h.

