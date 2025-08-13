Mégsem érkezik ősszel a Honvéd Karcagra

Az NB II. eredeti menetrendje szerint a Karcagi SC a nyolcadik fordulóban a Budapest Honvéd csapatát látta volna vendégül, azonban a két csapat felcserélte a pályaválasztói jogot – adott ki közleményt a Honvéd. A karcagiak ugyanis átalakítják a vendégszektort, hogy minél több szurkolót fogadhassanak, ez azonban a tervek szerint csak tavaszra lesz kész, így a két csapat mérkőzését a Bozsik Arénában rendezik majd meg szeptember 28-án 19 órakor.

A Karcagi SC közönsége csak áprilisban szurkolhat csapatának a Honvéd ellen a Liget Úti Sportcentrumban

Fotó: Nagy Balázs

A Karcag így április 5-én fogadja majd a kispestieket.