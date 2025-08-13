augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Labdarúgás

1 órája

Mégsem érkezik ősszel a Honvéd Karcagra

Címkék#NB II#Karcagi SC#labdarúgás#Budapest Honvéd

Pályaválasztói jogot cserélt a két együttes. A Karcagi SC és a Budapest Honvéd találkozóját így szeptember 28-án a Bozsik Arénában rendezik majd meg.

Kovács Levente

Az NB II. eredeti menetrendje szerint a Karcagi SC a nyolcadik fordulóban a Budapest Honvéd csapatát látta volna vendégül, azonban a két csapat felcserélte a pályaválasztói jogot – adott ki közleményt a Honvéd. A  karcagiak ugyanis átalakítják a vendégszektort, hogy minél több szurkolót fogadhassanak, ez azonban a tervek szerint csak tavaszra lesz kész, így a két csapat mérkőzését a Bozsik Arénában rendezik majd meg szeptember 28-án 19 órakor.

A Karcagi SC közönsége csak áprilisban szurkolhat csapatának a Honvéd ellen a Liget Úti Sportcentrumban
Fotó: Nagy Balázs

A Karcag így április 5-én fogadja majd a kispestieket. 

 

