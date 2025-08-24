augusztus 25., hétfő

Labdarúgás NB II.

2 órája

A karcagi csapat döntetlent játszott a fővárosban

Címkék#foci#Karcag#meccs

A másodosztályú labdarúgó bajnokság 5. fordulójában a Karcagi SC gárdája a 1–1-es döntetlen játszott a BVSC-Zugló otthonában.

Varga Csaba

Az újonc karcagi legénység az elmúlt négy fordulóban hét pontot szerzett és csak egyszer kapott ki, így az előkelő ötödik helyen tanyázik. A BVSC csapata még a nyitó körben verte meg az Ajkát, ezután azonban három meccset is elveszített. A fővárosiak célja az volt, hogy elrontsák nagykunsági vetélytársuk jó szériáját, és otthon tartsák a három pontot. Érdekesség, hogy a felek legutóbb három éve találkoztak a Szőnyi úton, akkor még NB III-as bajnoki meccsen a fővárosiak 5–0-ra nyertek. Egy osztállyal feljebb azonban döntetlen született a Szőnyi úti stadionban. Mutatjuk most hogyan muzsikált a Karcagi SC.

BVSC-Zugló–Karcagi SC meccs
A fehér mezes Karcagi SC szerezte meg a vezetést a fővárosban
Forrás: BVSC-Zugló/Szücs Attila

BVSC-Zugló–Karcagi SC 1–1 (1–1)

Budapest, Szőnyi út, 350 néző. V.: Iványi Gábor (Bornemissza R., Nagy V.)

BVSC: Megyeri G. – Bliznuk (Ureche, 86.), Vinícius, Benkő-Bíró, Böndi – Tóth K. (Szilágyi M., 30.) – Sarkadi, Palincsár, Csernik K. (Bacsa, 86.), Pekár L. (Dénes A., 62.) – Farkas B. (Kelemen P., 86.). Megbízott edző: Kincses Ádám 

KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Pap Zs. – Szűcs K. – Szakács L. (Kohut, 75.), Girsik Á., Györgye (Győri, 75.), László D. (Bodor Z., 62.) – Tarcsi (Kaye, a szünetben). Vezetőedző: Varga Attila Gólszerzők: Pap Zs. (12.) ill. Farkas B. (27.).

Öt perc játék után történt az első esemény, az egykoron Szolnokon nevelkedett Pekár László 26 méteres bomba szabadrúgása azonban elkerülte a vendégkaput. A 12. percben viszont megszerezte a vezetést a karcagi együttes, Girsik Áron meglódult a jobb oldalon majd a középre lőtt labdáját a jól érkező Pap Zsolt a hazaiak kapujába passzolta. A folytatásban aztán növelhette volna előnyét a vendéggárda,

Megyeri Gábor kapusról Szakács Levente elé pattant a labda, aki azonban elhibázta a ziccert. Ahogy ilyenkor lenni szokott a kihagyott helyzet megbosszulta magát, a 27 percben egyenlített a BVSC, Palincsár Martin beadását Farkas Balázs fejelte a karcagiak kapujába. Az első félidő további részében már inkább a mezőnyjáték folyt, így 1–1-es részeredménnyel vonultak a felek az öltözőbe.

A térfélcserét követően egyik kapu előtt sem sorjáztak a helyzetek. Hazai részről ismét Farkasnak volt egy veszélyes fejese, ami elkerülte a vendégkaput. Az ellen oldalon Girsik került helyzetbe, de lövése a kapufáról fölé szállt. Továbbra is inkább a küzdelem dominált, nem forogtak veszélyben a kapuk. Végén mindkét csapat őrizte a döntetlent, ami nem változott a lefújásig.

Így látták a szakemberek a meccset

Kincses Ádám, másodedző, az nso-nak: – Küzdelmes mérkőzésen igazságos döntetlen született. Kisebb hiányérzetem van amiatt, hogy a befejezéseknél nem voltunk elég pontosak, így meg kellett elégednünk az egy ponttal.

Varga Attila: – Egy hónappal ezelőtt nem gondoltam volna, hogy lesz csapat az NB II.-ben, amelyikhez nem mi alkalmazkodunk, hanem ő hozzánk – ez ma megtörtént. A BVSC célfutballt játszott, nálunk pedig végül megbosszulta magát, hogy kétszer is a kapufát találtuk el, illetve kétszer is az öt és felesről rúgtuk mellé a labdát.

További eredmények:

Budafok–Kecskemét 2–0, Szentlőrinc–Ajka 1–0, Bp. Honvéd–Csákvár 3–1, Videoton–Békéscsaba 2–0, Szeged–Kozármisleny 1–0, Soroksár–Mezőkövesd 1–5, a Vasas–Tiszakécske mérkőzést hétfőn 20 órától rendezik (Tv: M4 Sport).

