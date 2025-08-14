﻿Szurkolói ankétot tartottak Karcagon

Kedden délután a Karcagi SC csapatának edzésének megtekintésével indult a program, majd az új játékosokkal beszélgethettek kötetlenül az érdeklődők és választ kaphattak olyan kérdésekre is, ami a a szezon indítása óta merült fel bennük.

Szurkolói ankétot tartott a Karcagi SC

Fotó: Karcagi SC/Facebook

Szurkolói ankét a Karcagi SC-nél: a fejlesztésekről és a bérletekről is szó esett

Szepesi Tibor, Karcag polgármestere is részt vett a szurkolói ankéton, aki kérdésekre válaszolva VIP és egy úgynevezett „B” bérlet terveiről beszélt, aminek az egy mérkőzésre szóló ára megegyezne a mostani belépőjével, de birtokosának nem kellene sorban állnia érte a hazai találkozók előtt.

Szóba került az infrastruktúra fejlesztése is, amelynek keretében két edzőpálya létesítése szerepel. Közülük egyet világítással is felszerelnének, ami már a felnőtt, valamint az utánpótlás csapatok a következő téli felkészülésének elősegítéséhez is nagyban hozzájárulhatna.

A jövő nemzedékének kérdését sem lehetett megkerülni ezen az összejövetelen sem, velük kapcsolatban kézzelfogható bizonyítékok vannak arra, hogy ezen a területen is fejlődik a klub. Róluk sem feledkeznek meg tehát, és tehetséges gyerekeikre külön figyelmet fordítanak a jövőben még inkább. Tolnai Zsombor példája ékes bizonyíték erre, akit most további fejlődése érdekében Tiszafüredre adott kölcsön a klub.